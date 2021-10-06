https://ria.ru/20211006/nato-1753391903.html
В Госдуме назвали обвинения НАТО в адрес российских дипломатов голословными
В Госдуме назвали обвинения НАТО в адрес российских дипломатов голословными - РИА Новости, 06.10.2021
В Госдуме назвали обвинения НАТО в адрес российских дипломатов голословными
Лишение аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ при НАТО не будет способствовать улучшению диалога, все обвинения в адрес россиян... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:44
нато
политика
госдума рф
брюссель
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лишение аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ при НАТО не будет способствовать улучшению диалога, все обвинения в адрес россиян голословны, а Москва может принять ответные меры, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10."Коллективный Запад продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией. Лишение аккредитации 8 сотрудников Постпредства РФ при НАТО еще больше снизит уровень взаимодействия. В настоящее время место российского постпреда в Брюсселе вакантно. Высылка сотрудников диппредставительства РФ явно не будет способствовать налаживанию диалога", - передает слова Слуцкого его пресс-служба.Парламентарий уверен, что "все обвинения в отношении россиян в якобы "злонамеренной деятельности" голословны и не будут подтверждены"."В дипломатической практике шаги, связанные с отзывом аккредитации, носят взаимный характер. Не сомневаюсь, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20210520/diplomat-1733070789.html
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нато, политика, госдума рф, брюссель, леонид слуцкий (политик), россия
18:28 06.10.2021 (обновлено: 18:44 06.10.2021)
В Госдуме назвали обвинения НАТО в адрес российских дипломатов голословными
Депутат Слуцкий: все обвинения НАТО в адрес высланных российских дипломатов голословны