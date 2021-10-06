https://ria.ru/20211006/nato-1753358954.html

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД - РИА Новости, 06.10.2021

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД

Москва призывает НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:08

2021-10-06T16:08

2021-10-06T16:15

европа

москва

сергей рябков

нато

договор о рсмд

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."В этой связи напомню о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе и других регионах мира, пока там не появятся такие системы американского производства, а также призыве к странам НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации. Однако коллеги в Североатлантическом альянсе, как мы понимаем, пока к таким шагам не готовы", - сказал Рябков, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20210930/ryabkov-1752562452.html

европа

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, москва, сергей рябков, нато, договор о рсмд