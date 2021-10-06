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Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД
Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД - РИА Новости, 06.10.2021
Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД
Москва призывает НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:08
2021-10-06T16:15
европа
москва
сергей рябков
нато
договор о рсмд
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."В этой связи напомню о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе и других регионах мира, пока там не появятся такие системы американского производства, а также призыве к странам НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации. Однако коллеги в Североатлантическом альянсе, как мы понимаем, пока к таким шагам не готовы", - сказал Рябков, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства.
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европа, москва, сергей рябков, нато, договор о рсмд
16:08 06.10.2021 (обновлено: 16:15 06.10.2021)
 
Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД

Россия призвала НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение РСМД

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC0 / U.S. Army /
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает НАТО рассмотреть возможность обеспечения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"В этой связи напомню о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе и других регионах мира, пока там не появятся такие системы американского производства, а также призыве к странам НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации. Однако коллеги в Североатлантическом альянсе, как мы понимаем, пока к таким шагам не готовы", - сказал Рябков, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 19:31
Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков
 
ЕвропаМоскваСергей РябковНАТОДоговор о РСМД
 
 
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