В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин
В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин во дворе дома и скрылся
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное УМВД.
На сайте полиции опубликовано видео с камеры видеонаблюдения. На нем видно, как водитель иномарки задевает машины, пытаясь выехать с парковки у дома, сдает задним ходом, вновь едет вперед. Из дома выходят другие люди, которые пытаются помешать водителю ехать, один из них пытается залезть в салон авто. Но виновнику происшествия удается уехать, оторвав бампер своей иномарки.
5 октября, 20:48В Волгограде в ДТП погибли взрослый и ребенок
"Водитель автомашины марки Toyota Rav4 совершил столкновение с девятью автомашинами, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции в районе улицы Дальняя обнаружено данное транспортное средство, которое врезалось в забор, 68-летний водитель автомашины Toyota Rav находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
УМВД отмечает, что пока мужчину везли в полицию, он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.
В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
"Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством", - сообщает УМВД.