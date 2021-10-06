https://ria.ru/20211006/nakhodka-1753288238.html

В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин

В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин - РИА Новости, 06.10.2021

В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин

Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:29

2021-10-06T10:29

2021-10-06T10:29

происшествия

находка

toyota rav4

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное УМВД.На сайте полиции опубликовано видео с камеры видеонаблюдения. На нем видно, как водитель иномарки задевает машины, пытаясь выехать с парковки у дома, сдает задним ходом, вновь едет вперед. Из дома выходят другие люди, которые пытаются помешать водителю ехать, один из них пытается залезть в салон авто. Но виновнику происшествия удается уехать, оторвав бампер своей иномарки."Водитель автомашины марки Toyota Rav4 совершил столкновение с девятью автомашинами, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции в районе улицы Дальняя обнаружено данное транспортное средство, которое врезалось в забор, 68-летний водитель автомашины Toyota Rav находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.УМВД отмечает, что пока мужчину везли в полицию, он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции."Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством", - сообщает УМВД.

https://ria.ru/20211005/dtp-1753251167.html

https://ria.ru/20211005/postradavshie-1753187023.html

находка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, toyota rav4