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В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин
В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин - РИА Новости, 06.10.2021
В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин
Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:29
2021-10-06T10:29
происшествия
находка
toyota rav4
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное УМВД.На сайте полиции опубликовано видео с камеры видеонаблюдения. На нем видно, как водитель иномарки задевает машины, пытаясь выехать с парковки у дома, сдает задним ходом, вновь едет вперед. Из дома выходят другие люди, которые пытаются помешать водителю ехать, один из них пытается залезть в салон авто. Но виновнику происшествия удается уехать, оторвав бампер своей иномарки."Водитель автомашины марки Toyota Rav4 совершил столкновение с девятью автомашинами, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции в районе улицы Дальняя обнаружено данное транспортное средство, которое врезалось в забор, 68-летний водитель автомашины Toyota Rav находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.УМВД отмечает, что пока мужчину везли в полицию, он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции."Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством", - сообщает УМВД.
https://ria.ru/20211005/dtp-1753251167.html
https://ria.ru/20211005/postradavshie-1753187023.html
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происшествия, находка, toyota rav4
10:29 06.10.2021
 
В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин

В Находке пьяный пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин во дворе дома и скрылся

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Пьяный 68-летний водитель иномарки в Находке повредил девять автомобилей во дворе дома и скрылся, а после задержания ударил полицейского, сообщает региональное УМВД.
На сайте полиции опубликовано видео с камеры видеонаблюдения. На нем видно, как водитель иномарки задевает машины, пытаясь выехать с парковки у дома, сдает задним ходом, вновь едет вперед. Из дома выходят другие люди, которые пытаются помешать водителю ехать, один из них пытается залезть в салон авто. Но виновнику происшествия удается уехать, оторвав бампер своей иномарки.
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"Водитель автомашины марки Toyota Rav4 совершил столкновение с девятью автомашинами, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции в районе улицы Дальняя обнаружено данное транспортное средство, которое врезалось в забор, 68-летний водитель автомашины Toyota Rav находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
УМВД отмечает, что пока мужчину везли в полицию, он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции.
В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
"Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством", - сообщает УМВД.
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