https://ria.ru/20211006/myaso-1753269448.html
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой - РИА Новости, 06.10.2021
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:26
2021-10-06T03:26
2021-10-06T03:26
общество
андрей тяжельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35616/15/356161585_0:124:2376:1461_1920x0_80_0_0_aeead914d9de61a384a235394df3af27.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, рацион питания в холодное время года должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на согрев, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость."Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - заявил врач.По его словам, в рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров."Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - пояснил Тяжельников.
https://rsport.ria.ru/20210916/dieta-1750407462.html
https://ria.ru/20210910/myaso-1749449518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35616/15/356161585_133:0:2245:1584_1920x0_80_0_0_05ce532c1f8087e3096e8115cf136715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей тяжельников
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
Врач Тяжельников рассказал, сколько мяса нужно есть зимой
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
По словам врача, рацион питания в холодное время года должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на согрев, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость.
"Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - заявил врач.
По его словам, в рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров.
"Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - пояснил Тяжельников.