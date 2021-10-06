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Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой - РИА Новости, 06.10.2021
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:26
2021-10-06T03:26
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, рацион питания в холодное время года должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на согрев, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость."Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - заявил врач.По его словам, в рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров."Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - пояснил Тяжельников.
https://rsport.ria.ru/20210916/dieta-1750407462.html
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общество, андрей тяжельников
03:26 06.10.2021
 
Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой

Врач Тяжельников рассказал, сколько мяса нужно есть зимой

© РИА Новости / Александр Соловский Блюдо из говядины
Блюдо из говядины - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Соловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам врача, рацион питания в холодное время года должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на согрев, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость.
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"Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - заявил врач.
По его словам, в рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров.
"Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - пояснил Тяжельников.
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ОбществоАндрей Тяжельников
 
 
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