https://ria.ru/20211006/myaso-1753269448.html

Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой

Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой - РИА Новости, 06.10.2021

Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой

Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:26

2021-10-06T03:26

2021-10-06T03:26

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Примерно 40% рациона питания в холодное время года должно составлять мясо, которое можно заменить яйцами и рыбой, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, рацион питания в холодное время года должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на согрев, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость."Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - заявил врач.По его словам, в рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров."Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - пояснил Тяжельников.

https://rsport.ria.ru/20210916/dieta-1750407462.html

https://ria.ru/20210910/myaso-1749449518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, андрей тяжельников