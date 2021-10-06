https://ria.ru/20211006/mstiteli-1753419031.html

США решили отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым

В США придумали, как отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым - РИА Новости, 06.10.2021

США решили отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым

США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:53

2021-10-06T20:53

2021-10-06T20:53

в мире

сша

республика крым

дмитрий песков

нато

средиземное море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард.По их мнению, таким образом Вашингтон сможет ответить на политические и экономические победы Москвы."Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу" — объяснили эксперты.Воссоединение с Крымом вернуло Кремлю статус самой грозной силы в Черном море, отметили авторы статьи. Также они не обошли стороной и важность газового проекта "Северный поток — 2". По мнению американских экспертов, зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет Альянс.Чтобы отомстить Москве за успехи на международной арене и утвердить свое влияние в регионе, Вашингтону следует сформировать последовательную, долгосрочную стратегию, заключили авторы текста. Они предложили Америке увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО. Со временем, возможно, передать все Средиземноморье под единое военное командование.А самая амбициозная часть плана, уточняется в статье, состоит в том, чтобы создать в долгосрочной перспективе под руководством Америки Средиземноморский союз "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал нонсенсом заявления о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы, добавив, что российский проект напротив — вклад в обеспечение энергетической безопасности.

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

https://ria.ru/20211003/kruz-1752840311.html

сша

республика крым

средиземное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, республика крым, дмитрий песков, нато, средиземное море, северный поток — 2, россия