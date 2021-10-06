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США решили отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым
В США придумали, как отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым - РИА Новости, 06.10.2021
США решили отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым
США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:53
2021-10-06T20:53
в мире
сша
республика крым
дмитрий песков
нато
средиземное море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард.По их мнению, таким образом Вашингтон сможет ответить на политические и экономические победы Москвы."Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу" — объяснили эксперты.Воссоединение с Крымом вернуло Кремлю статус самой грозной силы в Черном море, отметили авторы статьи. Также они не обошли стороной и важность газового проекта "Северный поток — 2". По мнению американских экспертов, зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет Альянс.Чтобы отомстить Москве за успехи на международной арене и утвердить свое влияние в регионе, Вашингтону следует сформировать последовательную, долгосрочную стратегию, заключили авторы текста. Они предложили Америке увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО. Со временем, возможно, передать все Средиземноморье под единое военное командование.А самая амбициозная часть плана, уточняется в статье, состоит в том, чтобы создать в долгосрочной перспективе под руководством Америки Средиземноморский союз "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал нонсенсом заявления о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы, добавив, что российский проект напротив — вклад в обеспечение энергетической безопасности.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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сша
республика крым
средиземное море
россия
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в мире, сша, республика крым, дмитрий песков, нато, средиземное море, северный поток — 2, россия
20:53 06.10.2021
 
В США придумали, как отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым

The Hill: США нужно увеличить влияние в Средиземном море для противодействия России

© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард.
По их мнению, таким образом Вашингтон сможет ответить на политические и экономические победы Москвы.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00
США проиграли России сражение за Европу
"Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу" — объяснили эксперты.
Воссоединение с Крымом вернуло Кремлю статус самой грозной силы в Черном море, отметили авторы статьи. Также они не обошли стороной и важность газового проекта "Северный поток — 2". По мнению американских экспертов, зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет Альянс.
Чтобы отомстить Москве за успехи на международной арене и утвердить свое влияние в регионе, Вашингтону следует сформировать последовательную, долгосрочную стратегию, заключили авторы текста. Они предложили Америке увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО. Со временем, возможно, передать все Средиземноморье под единое военное командование.
А самая амбициозная часть плана, уточняется в статье, состоит в том, чтобы создать в долгосрочной перспективе под руководством Америки Средиземноморский союз "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал нонсенсом заявления о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы, добавив, что российский проект напротив — вклад в обеспечение энергетической безопасности.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 05:03
NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"
 
В миреСШАРеспублика КрымДмитрий ПесковНАТОСредиземное мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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