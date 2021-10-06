США решили отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым

В США придумали, как отомстить России за "Северный поток — 2" и Крым
The Hill: США нужно увеличить влияние в Средиземном море для противодействия России
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны увеличить влияние в Средиземном море, считают политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард.
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"Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу" — объяснили эксперты.
Воссоединение с Крымом вернуло Кремлю статус самой грозной силы в Черном море, отметили авторы статьи. Также они не обошли стороной и важность газового проекта "Северный поток — 2". По мнению американских экспертов, зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет Альянс.
Чтобы отомстить Москве за успехи на международной арене и утвердить свое влияние в регионе, Вашингтону следует сформировать последовательную, долгосрочную стратегию, заключили авторы текста. Они предложили Америке увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО. Со временем, возможно, передать все Средиземноморье под единое военное командование.
А самая амбициозная часть плана, уточняется в статье, состоит в том, чтобы создать в долгосрочной перспективе под руководством Америки Средиземноморский союз "для достижения политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается Запад от Вашингтона до Анкары".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал нонсенсом заявления о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы, добавив, что российский проект напротив — вклад в обеспечение энергетической безопасности.