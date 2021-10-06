https://ria.ru/20211006/moshenniki-1753299794.html
Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей
Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей - РИА Новости, 06.10.2021
Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей
"Полицейский" и "сотрудник банка" убедили пожилую ученую с геофака МГУ перевести им на счет около 2 миллионов рублей, мошенников ищут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
происшествия
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Полицейский" и "сотрудник банка" убедили пожилую ученую с геофака МГУ перевести им на счет около 2 миллионов рублей, мошенников ищут, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях женщине 1935 года рождения, старшему научному сотруднику географического факультета МГУ и кандидату географических наук, позвонил неизвестный, представившись следователем столичной полиции", - сказал собеседник агентства.Он заявил женщине, что некто пытается оформить кредит на ее имя, используя доверенность. В дальнейшем пострадавшей позвонил еще один неизвестный – якобы из банка - и убедил ее снять со счета в "Сбербанке" 2 миллиона рублей и перевести их на другой банковский счет.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленников пока не нашли.Как отметил источник, женщина работает в МГУ несколько десятков лет, является заслуженным научным сотрудником университета и имеет несколько наград.
https://ria.ru/20211005/ulovka-1753099726.html
https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html
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происшествия, сбербанк россии
Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей
"Полицейский" и "сотрудник банка" убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Полицейский" и "сотрудник банка" убедили пожилую ученую с геофака МГУ перевести им на счет около 2 миллионов рублей, мошенников ищут, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На днях женщине 1935 года рождения, старшему научному сотруднику географического факультета МГУ и кандидату географических наук, позвонил неизвестный, представившись следователем столичной полиции", - сказал собеседник агентства.
Он заявил женщине, что некто пытается оформить кредит на ее имя, используя доверенность. В дальнейшем пострадавшей позвонил еще один неизвестный – якобы из банка - и убедил ее снять со счета в "Сбербанке
" 2 миллиона рублей и перевести их на другой банковский счет.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленников пока не нашли.
Как отметил источник, женщина работает в МГУ несколько десятков лет, является заслуженным научным сотрудником университета и имеет несколько наград.