https://ria.ru/20211006/moshenniki-1753299794.html

Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей

Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей - РИА Новости, 06.10.2021

Мошенники убедили ученую из МГУ перевести им два миллиона рублей

"Полицейский" и "сотрудник банка" убедили пожилую ученую с геофака МГУ перевести им на счет около 2 миллионов рублей, мошенников ищут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:33

2021-10-06T11:33

2021-10-06T11:33

происшествия

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Полицейский" и "сотрудник банка" убедили пожилую ученую с геофака МГУ перевести им на счет около 2 миллионов рублей, мошенников ищут, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях женщине 1935 года рождения, старшему научному сотруднику географического факультета МГУ и кандидату географических наук, позвонил неизвестный, представившись следователем столичной полиции", - сказал собеседник агентства.Он заявил женщине, что некто пытается оформить кредит на ее имя, используя доверенность. В дальнейшем пострадавшей позвонил еще один неизвестный – якобы из банка - и убедил ее снять со счета в "Сбербанке" 2 миллиона рублей и перевести их на другой банковский счет.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленников пока не нашли.Как отметил источник, женщина работает в МГУ несколько десятков лет, является заслуженным научным сотрудником университета и имеет несколько наград.

https://ria.ru/20211005/ulovka-1753099726.html

https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сбербанк россии