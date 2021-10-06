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В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков - РИА Новости, 06.10.2021
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:36
2021-10-06T10:36
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общество
национальная медицинская палата
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Нацмедпалаты."Мы считаем, что в сегодняшней ситуации необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекцией, что, безусловно, пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей",- говорится в заявлении организации.В пресс-службе отметили, что сегодня судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда."Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация. Сейчас уже подготовлены двенадцатые временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции. Значит, всех, кто лечил по первой, второй, третей рекомендациям – лечили неправильно? Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?"- отмечается в заявлении.Судебные иски не способны решить организационные проблемы, которые сейчас имеют место, но при этом могут дестабилизировать и без того тяжелую работу медицинских организаций и вызвать препятствия в оказании медицинской помощи нуждающимся в ней людям, включая увольнение специалистов, подчеркнули в Нацмедпалате.
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общество, национальная медицинская палата, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 06.10.2021
 
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков

Нацмедпалата призвала ввести мораторий на судебное преследование врачей из-за COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Нацмедпалаты.
"Мы считаем, что в сегодняшней ситуации необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекцией, что, безусловно, пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей",- говорится в заявлении организации.
В пресс-службе отметили, что сегодня судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.
"Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация. Сейчас уже подготовлены двенадцатые временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции. Значит, всех, кто лечил по первой, второй, третей рекомендациям – лечили неправильно? Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?"- отмечается в заявлении.
Судебные иски не способны решить организационные проблемы, которые сейчас имеют место, но при этом могут дестабилизировать и без того тяжелую работу медицинских организаций и вызвать препятствия в оказании медицинской помощи нуждающимся в ней людям, включая увольнение специалистов, подчеркнули в Нацмедпалате.
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