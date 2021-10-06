https://ria.ru/20211006/moratoriy-1753289890.html

В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков

В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков - РИА Новости, 06.10.2021

В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков

Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:36

2021-10-06T10:36

2021-10-06T10:36

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национальная медицинская палата

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Нацмедпалаты."Мы считаем, что в сегодняшней ситуации необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекцией, что, безусловно, пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей",- говорится в заявлении организации.В пресс-службе отметили, что сегодня судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда."Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация. Сейчас уже подготовлены двенадцатые временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции. Значит, всех, кто лечил по первой, второй, третей рекомендациям – лечили неправильно? Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?"- отмечается в заявлении.Судебные иски не способны решить организационные проблемы, которые сейчас имеют место, но при этом могут дестабилизировать и без того тяжелую работу медицинских организаций и вызвать препятствия в оказании медицинской помощи нуждающимся в ней людям, включая увольнение специалистов, подчеркнули в Нацмедпалате.

https://ria.ru/20211004/blagodarnost-1752995842.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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