На Украине рассказали о мизерной поддержке ПЦУ
© Фото : фейсбук Митрополита АнтонияУправляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)
© Фото : фейсбук Митрополита Антония
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев показал, что у раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) нет большой паствы, а без господдержки она "буксует", заявил в интервью РИА Новости управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
"Данный момент в очередной раз засвидетельствовал один непреложный факт – у ПЦУ нет большой паствы. <...> Этот визит сыграл во многом и против непосредственно главы Фанара. Ведь весь православный мир увидел, что за его решением легализовать раскольников из УАПЦ и УПЦ КП (Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата, раскольнических организаций, на базе которых была создана ПЦУ – ред.) не стоит желание украинского народа, что у такого шага, в реальности, мизерная поддержка", - сказал архиерей.
Для функционирования ПЦУ, уверен митрополит, ей необходима государственная поддержка. "Без прямой поддержки власти проект ПЦУ забуксовал. <...> Украинский проект Фанара соткан из огромного количества противоречий, конфликтов и внутренних неурядиц. И поэтому без поддержки власти в стратегической перспективе он выглядит нежизнеспособным", - сказал он.
Тем не менее принятые во время президентства Петра Порошенко дискриминирующие УПЦ законы, по его словам, не отменены. "Но наша паства не намерена сдаваться в борьбе за свои права, а также свою церковь", - заключил митрополит Антоний.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.