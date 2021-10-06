https://ria.ru/20211006/mitropolit-1753342358.html

На Украине рассказали о мизерной поддержке ПЦУ

На Украине рассказали о мизерной поддержке ПЦУ - РИА Новости, 06.10.2021

На Украине рассказали о мизерной поддержке ПЦУ

Визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев показал, что у раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) нет большой паствы, а без господдержки... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:14

2021-10-06T15:14

2021-10-06T15:14

религия

киев

русская православная церковь

петр порошенко

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746823288_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b39c08a37080792bac6b5f0837c02a54.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев показал, что у раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) нет большой паствы, а без господдержки она "буксует", заявил в интервью РИА Новости управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).Для функционирования ПЦУ, уверен митрополит, ей необходима государственная поддержка. "Без прямой поддержки власти проект ПЦУ забуксовал. <...> Украинский проект Фанара соткан из огромного количества противоречий, конфликтов и внутренних неурядиц. И поэтому без поддержки власти в стратегической перспективе он выглядит нежизнеспособным", - сказал он.Тем не менее принятые во время президентства Петра Порошенко дискриминирующие УПЦ законы, по его словам, не отменены. "Но наша паства не намерена сдаваться в борьбе за свои права, а также свою церковь", - заключил митрополит Антоний.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.

https://ria.ru/20211006/mitropolit-1753313606.html

https://ria.ru/20210729/khod-1743326407.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)