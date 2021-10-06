https://ria.ru/20211006/mikati-1753267706.html

Канцелярия премьер-министра Ливана ответила на "досье Пандоры"

Канцелярия премьер-министра Ливана ответила на "досье Пандоры" - РИА Новости, 06.10.2021

Канцелярия премьер-министра Ливана ответила на "досье Пандоры"

Состояние премьер-министра Ливана Наджиба Микати стало результатом многолетней работы, следует из комментария канцелярии премьера в ответ на "досье Пандоры". РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:17

2021-10-06T02:17

2021-10-06T02:17

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ливан

наджиб микати

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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Состояние премьер-министра Ливана Наджиба Микати стало результатом многолетней работы, следует из комментария канцелярии премьера в ответ на "досье Пандоры".В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры", где в том числе было написано, что Хассан Дияб, действующий премьер-министр Ливана Наджиб Микати и глава центрального банка Рияд Саламе размещают свои средства на офшорных счетах, в то время как в стране продолжается финансово-экономический кризис и крах банковской системы. По данным ICIJ, Микати имеет состояние в более чем 2 миллиарда долларов и входит в число самых богатых людей страны.Согласно заявлению, "данные об активах и имуществе премьера Наджиба Микати были заявлены в конституционный совет Ливана перед началом его политической карьеры".В 1982 году Микати совместно со своим братом основал компанию спутниковой связи, а позже создал M1 Group - инвестиционную компанию с активами в Южной Африке, Европе и США.Микати занимал пост министра общественных работ с 1998 по 2004 год и возглавлял кабинет министров страны в 2005 и 2011 годах. В разгар финансово-экономического кризиса в Ливане в 2019 году он подвергался нападкам протестующих наравне с другими представителями политической элиты. Тогда его публично обвиняли в причастности к разрушению экономики страны, что привело к нищете миллионы ливанцев.

https://ria.ru/20210924/reformy-1751675838.html

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в мире, справки, ливан, наджиб микати