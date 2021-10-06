21:38 06.10.2021 (обновлено: 23:37 06.10.2021)
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Грушко отказался верить заявлениям НАТО о диалоге после высылки российских дипломатов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при Североатлантическом альянсе, указав на несоответствие этих действий более ранним заявлениям.
"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак", — заявил дипломат в интервью "Коммерсанту".
Ранее в среду стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки".
Кроме того, общее число доступных аккредитаций в Брюсселе сократили до десяти.
Российские политики, комментируя решение НАТО, указали, что оно не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.