Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО - РИА Новости, 06.10.2021
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:38
2021-10-06T23:37
в мире
москва
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при Североатлантическом альянсе, указав на несоответствие этих действий более ранним заявлениям.Ранее в среду стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки".Кроме того, общее число доступных аккредитаций в Брюсселе сократили до десяти.Российские политики, комментируя решение НАТО, указали, что оно не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.
https://ria.ru/20211006/klimov-1753418678.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, нато, россия
21:38 06.10.2021 (обновлено: 23:37 06.10.2021)
 
МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

Грушко отказался верить заявлениям НАТО о диалоге после высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при Североатлантическом альянсе, указав на несоответствие этих действий более ранним заявлениям.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак", — заявил дипломат в интервью "Коммерсанту".

Ранее в среду стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки".
Кроме того, общее число доступных аккредитаций в Брюсселе сократили до десяти.
Российские политики, комментируя решение НАТО, указали, что оно не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 20:46
В Совфеде пообещали ответить на высылку российских дипломатов из НАТО
 
В миреМоскваНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния