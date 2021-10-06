https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html

МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО - РИА Новости, 06.10.2021

МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО

Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:38

2021-10-06T21:38

2021-10-06T23:37

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал решение НАТО отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства России при Североатлантическом альянсе, указав на несоответствие этих действий более ранним заявлениям.Ранее в среду стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки".Кроме того, общее число доступных аккредитаций в Брюсселе сократили до десяти.Российские политики, комментируя решение НАТО, указали, что оно не пойдет на пользу сотрудничеству и не останется без ответа.

https://ria.ru/20211006/klimov-1753418678.html

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