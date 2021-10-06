https://ria.ru/20211006/metro-1753424695.html

Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления

Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления - РИА Новости, 06.10.2021

Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:24

2021-10-06T21:24

2021-10-06T21:24

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других аналогичных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы.По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.Бастрыкин поставил ход исполнения поручения и проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20211006/metro-1753392262.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия