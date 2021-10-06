https://ria.ru/20211006/metro-1753424695.html
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления - РИА Новости, 06.10.2021
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:24
2021-10-06T21:24
2021-10-06T21:24
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других аналогичных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы.По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.Бастрыкин поставил ход исполнения поручения и проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20211006/metro-1753392262.html
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"Раскаиваюсь" – участник драки об инциденте в метро
Все трое участников драки в московском метро раскаиваются в содеянном, один из них признал вину, следует из видео, опубликованного столичным ГУМВД.
2021-10-06T21:24
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления
Глава СК поручил проверить подозреваемых в избиении пассажира метро на другие преступления