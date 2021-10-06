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Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления - РИА Новости, 06.10.2021
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:24
2021-10-06T21:24
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других аналогичных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы.По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.Бастрыкин поставил ход исполнения поручения и проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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"Раскаиваюсь" – участник драки об инциденте в метро
Все трое участников драки в московском метро раскаиваются в содеянном, один из них признал вину, следует из видео, опубликованного столичным ГУМВД.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:24 06.10.2021
 
Подозреваемых в избиении пассажира метро проверят на другие преступления

Глава СК поручил проверить подозреваемых в избиении пассажира метро на другие преступления

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить троих подозреваемых в нападении на пассажира в столичном метро на совершение других аналогичных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поставил ход исполнения поручения и проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 18:28
Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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