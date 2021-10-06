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Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник
Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2021
Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник
Трое напавших на пассажира в столичном метро и устроивших драку были пьяны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:28
2021-10-06T21:32
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Трое напавших на пассажира в столичном метро и устроивших драку были пьяны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на синей ветке метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы."Находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.Одна из женщин на видеозаписи, опубликованной столичным ГУМВД, рассказала, что трое зачинщиков драки были в нетрезвом виде, приставали к пассажирам и требовали уступить им место."Этот парень (пострадавший - ред.) встал, подошел к ним и сделал им замечание. Этот (зачинщик - ред.) подскочил, и этот парень ему тоже сделал замечание по поводу того, что так не ведут себя в общественном месте. И этот (нападавший - ред.) ему сразу дал в лицо, тот упал", - отметила женщина. После этого нападавший начал избивать пассажира "как профессиональный боец", к нему присоединились его товарищи.Третий участник драки снимал происходящее на мобильный телефон и подзадоривал друзей, говорил "сильнее бей", добавила женщина. После этого, когда поезд подъехал к станции, трое "отморозков", по выражению женщины, вышли из вагона и убежали.
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происшествия, москва, россия
18:28 06.10.2021 (обновлено: 21:32 06.10.2021)
Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник
Источник: трое напавших на пассажира в московском метро были пьяны
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Трое напавших на пассажира в столичном метро и устроивших драку были пьяны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее суд арестовал всех троих участников драки на синей ветке метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве
, они ранее были судимы.
"Находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
Одна из женщин на видеозаписи, опубликованной столичным ГУМВД, рассказала, что трое зачинщиков драки были в нетрезвом виде, приставали к пассажирам и требовали уступить им место.
"Этот парень (пострадавший - ред.) встал, подошел к ним и сделал им замечание. Этот (зачинщик - ред.) подскочил, и этот парень ему тоже сделал замечание по поводу того, что так не ведут себя в общественном месте. И этот (нападавший - ред.) ему сразу дал в лицо, тот упал", - отметила женщина. После этого нападавший начал избивать пассажира "как профессиональный боец", к нему присоединились его товарищи.
Третий участник драки снимал происходящее на мобильный телефон и подзадоривал друзей, говорил "сильнее бей", добавила женщина. После этого, когда поезд подъехал к станции, трое "отморозков", по выражению женщины, вышли из вагона и убежали.