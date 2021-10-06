https://ria.ru/20211006/metro-1753392262.html

Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник

Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2021

Трое напавших на пассажира в столичном метро были пьяны, сообщил источник

Трое напавших на пассажира в столичном метро и устроивших драку были пьяны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:28

2021-10-06T18:28

2021-10-06T21:32

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Трое напавших на пассажира в столичном метро и устроивших драку были пьяны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на синей ветке метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что все трое арестованных - уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы."Находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.Одна из женщин на видеозаписи, опубликованной столичным ГУМВД, рассказала, что трое зачинщиков драки были в нетрезвом виде, приставали к пассажирам и требовали уступить им место."Этот парень (пострадавший - ред.) встал, подошел к ним и сделал им замечание. Этот (зачинщик - ред.) подскочил, и этот парень ему тоже сделал замечание по поводу того, что так не ведут себя в общественном месте. И этот (нападавший - ред.) ему сразу дал в лицо, тот упал", - отметила женщина. После этого нападавший начал избивать пассажира "как профессиональный боец", к нему присоединились его товарищи.Третий участник драки снимал происходящее на мобильный телефон и подзадоривал друзей, говорил "сильнее бей", добавила женщина. После этого, когда поезд подъехал к станции, трое "отморозков", по выражению женщины, вышли из вагона и убежали.

https://ria.ru/20211006/metro-1753356476.html

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2021

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происшествия, москва, россия