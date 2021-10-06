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Суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро

Суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро - РИА Новости, 06.10.2021

Суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро

Черемушкинский суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро, мера пресечения другим двум подозреваемым пока не избрана, сообщила РИА... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:59

2021-10-06T15:59

2021-10-06T16:06

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд арестовал мужчину по делу об избиении пассажира в московском метро, мера пресечения другим двум подозреваемым пока не избрана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова."В суд поступило три материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Магамаали Ханмагомедов арестован на два месяца, два других слушают", - сказала Кравцова.Двое предполагаемых соучастников избиения на Арбатско-Покровской линии метро - Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.У пострадавшего переломы лицевой кости и носа, а также ушибы, он госпитализирован. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).Столичная прокуратура уточняет, что вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия