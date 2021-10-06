https://ria.ru/20211006/metro-1753356476.html
Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник
Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2021
Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник
Все трое мужчин, избивших в вагоне на "синей" ветке Московского метрополитена молодого человека, являются уроженцами Дагестана и имеют судимости, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:58
2021-10-06T15:58
2021-10-06T20:25
происшествия
московский метрополитен
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все трое мужчин, избивших в вагоне на "синей" ветке Московского метрополитена молодого человека, являются уроженцами Дагестана и имеют судимости, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин сообщил о задержании троих подозреваемых в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро, возбуждено дело о хулиганстве."По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое уроженцев Дагестана, зарегистрированы они там же, в Москву приехали работать. Двое из них ранее судимы за кражу, еще один - по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.У пострадавшего, уточнил он, переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Дело о хулиганстве возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), столичный главк СК запросил себе материалы из полиции.
https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:58 06.10.2021 (обновлено: 20:25 06.10.2021)
Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник
Источник: все трое избивавших пассажира московского метро имеют судимости