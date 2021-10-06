https://ria.ru/20211006/metro-1753356476.html

Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник

Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2021

Избившие пассажира московского метро имеют судимости, сообщил источник

Все трое мужчин, избивших в вагоне на "синей" ветке Московского метрополитена молодого человека, являются уроженцами Дагестана и имеют судимости, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:58

2021-10-06T15:58

2021-10-06T20:25

происшествия

московский метрополитен

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все трое мужчин, избивших в вагоне на "синей" ветке Московского метрополитена молодого человека, являются уроженцами Дагестана и имеют судимости, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин сообщил о задержании троих подозреваемых в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро, возбуждено дело о хулиганстве."По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое уроженцев Дагестана, зарегистрированы они там же, в Москву приехали работать. Двое из них ранее судимы за кражу, еще один - по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.У пострадавшего, уточнил он, переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Дело о хулиганстве возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), столичный главк СК запросил себе материалы из полиции.

https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия