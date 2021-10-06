https://ria.ru/20211006/metro-1753333783.html

В Москве задержали трех подозреваемых в избиении пассажира в метро

В Москве задержали трех подозреваемых в избиении пассажира в метро - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве задержали трех подозреваемых в избиении пассажира в метро

Столичные полицейские задержали трех молодых людей, которых подозревают в избиении пассажира метро, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка МВД по... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-06T14:44

2021-10-06T14:44

2021-10-07T01:16

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Столичные полицейские задержали трех молодых людей, которых подозревают в избиении пассажира метро, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка МВД по Москве Владимир Васенин.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все трое задержанных — уроженцы Дагестана, в Москву они приехали работать. Двое ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Избитого доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы, добавил собеседник агентства. Против нападавших возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже стали известны их имена: это Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Черемушкинский районный суд уже арестовал двоих из них на два месяца, меру пресечения третьему пока не избрали.Московское управление Следственного комитета попросило прокуратуру передать это дело ему. Не исключено, что обвинение переквалифицируют на статью о покушении на убийство.

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Задержание избивших мужчину в московском метро А вот так задерживали троих дагестанцев, избивших мужчину в московском метро. 2021-10-06T14:44 true PT0M58S

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происшествия, москва, россия