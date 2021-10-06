Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России - РИА Новости, 06.10.2021
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:39
2021-10-06T20:39
экономика
германия
владимир путин
ангела меркель
газпром
совет ес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ee01f48dda22c2d5938547025d89fcd8.jpg
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России.На пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении, Меркель сказала, что, по ее информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, а в заинтересованности со стороны европейцев есть сомнения."Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов (на российский газ – ред.), или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме", - сказала Меркель, стенограмму ее выступление приводит сайт пресс-службы правительства ФРГ.В Европе наблюдается рост стоимости газа, цена на открытии торгов 6 октября превысила 1700 долларов за кубометр и поднималась в течение дня выше 1900 долларов.На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента РФ, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_cdbb27f2c530d41ad0f57e20301da7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, германия, владимир путин, ангела меркель, газпром, совет ес, россия
20:39 06.10.2021
 
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России

Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России.
На пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении, Меркель сказала, что, по ее информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, а в заинтересованности со стороны европейцев есть сомнения.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 17:14
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе
"Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов (на российский газ – ред.), или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме", - сказала Меркель, стенограмму ее выступление приводит сайт пресс-службы правительства ФРГ.
В Европе наблюдается рост стоимости газа, цена на открытии торгов 6 октября превысила 1700 долларов за кубометр и поднималась в течение дня выше 1900 долларов.
На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента РФ, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 15:31
В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ
 
ЭкономикаГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельГазпромСовет ЕСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния