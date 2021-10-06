https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html

Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России

Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России - РИА Новости, 06.10.2021

Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:39

2021-10-06T20:39

2021-10-06T20:39

экономика

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России.На пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении, Меркель сказала, что, по ее информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, а в заинтересованности со стороны европейцев есть сомнения."Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов (на российский газ – ред.), или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме", - сказала Меркель, стенограмму ее выступление приводит сайт пресс-службы правительства ФРГ.В Европе наблюдается рост стоимости газа, цена на открытии торгов 6 октября превысила 1700 долларов за кубометр и поднималась в течение дня выше 1900 долларов.На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента РФ, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

германия

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экономика, германия, владимир путин, ангела меркель, газпром, совет ес, россия