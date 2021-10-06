https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука

На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука - РИА Новости, 06.10.2021

На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что власти страны с помощью санкций пытаются завладеть... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:45

2021-10-06T15:45

2021-10-06T15:50

в мире

украина

верховная рада украины

виктор медведчук

ренат кузьмин

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что власти страны с помощью санкций пытаются завладеть имуществом лидера этой политической силы Виктора Медведчука."Санкции против Медведчука — попытка отжать и присвоить его имущество… Санкции СНБО, которые власть пытается вам впарить, как великое благо, на самом деле — коррупционная кормушка этой самой власти", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook.По его словам, Медведчук должен заплатить ежегодный транспортный налог, но банк отказал в платеже, потому что счет политика находится под санкциями. Кузьмин указал, что неуплата налога грозит конфискацией автомобиля."Учитывая, что за Mercedes стоимостью 200 тысяч (долларов) нужно заплатить ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч тысяч гривен (около 950 долларов – ред.), то схема заработка только на автомобилях Медведчука очень даже жирная", - написал депутат.Вместе с тем Кузьмин сообщил, что аналогичная ситуация грозит Медведчуку с другим имуществом. "То же самое произойдет и с налогом на недвижимость: дома, офисы, земельные участки, и с налогом на другое ценное имущество, можете даже не сомневаться", - добавил он.Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.

https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748408921.html

https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748417370.html

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в мире, украина, верховная рада украины, виктор медведчук, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь