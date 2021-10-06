15:45 06.10.2021 (обновлено: 15:50 06.10.2021)
На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука
Депутат Рады Кузьмин: власти пытаются завладеть имуществом Медведчука с помощью санкций
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что власти страны с помощью санкций пытаются завладеть имуществом лидера этой политической силы Виктора Медведчука.
"Санкции против Медведчука — попытка отжать и присвоить его имущество… Санкции СНБО, которые власть пытается вам впарить, как великое благо, на самом деле — коррупционная кормушка этой самой власти", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook.
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По его словам, Медведчук должен заплатить ежегодный транспортный налог, но банк отказал в платеже, потому что счет политика находится под санкциями. Кузьмин указал, что неуплата налога грозит конфискацией автомобиля.
"Учитывая, что за Mercedes стоимостью 200 тысяч (долларов) нужно заплатить ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч тысяч гривен (около 950 долларов – ред.), то схема заработка только на автомобилях Медведчука очень даже жирная", - написал депутат.
Вместе с тем Кузьмин сообщил, что аналогичная ситуация грозит Медведчуку с другим имуществом. "То же самое произойдет и с налогом на недвижимость: дома, офисы, земельные участки, и с налогом на другое ценное имущество, можете даже не сомневаться", - добавил он.
Ранее, 19 февраля, СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.