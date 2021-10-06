https://ria.ru/20211006/marokko-1753319605.html
Эксперты оценили последствия приостановки авиасообщения между Марокко и РФ
Эксперты оценили последствия приостановки авиасообщения между Марокко и РФ - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперты оценили последствия приостановки авиасообщения между Марокко и РФ
Приостановка авиасообщения между Марокко и Россией не станет критичной для туристов, потому что попасть в государство и вернуться обратно можно со стыковками... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:48
2021-10-06T15:48
2021-10-06T15:48
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Приостановка авиасообщения между Марокко и Россией не станет критичной для туристов, потому что попасть в государство и вернуться обратно можно со стыковками через третьи страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.С 5 октября власти Марокко приостановили авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом, указывает местное издание Hespress со ссылкой на информированный источник."Приостановка не станет критичной для туристов из России. Сезон там практически завершен. Тот небольшой объем экскурсионных туров продается и со стыковками через Францию, например", — сказал гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян.В пресс-службе другой компании сообщили, что экскурсионные туры в Марокко и на отдых в Агадир в последнее время хорошо продавались на стыковочных перелетах турецких авиалиний через Стамбул. "Марокко пользовался спросом, однако массовым это направление назвать было нельзя. По всей видимости, теперь туристы продолжат летать на рейсах с пересадкой, но их количество сократится примерно на 50-70 процентов", — указали в компании.Глава АТОР Майя Ломидзе уточнила, что, по оценкам туроператоров, в стране может находиться небольшое число отдыхающих. "Марокко предъявляет достаточно жесткие требования для въезда туристов: невакцинированные россияне должны провести десять дней на карантине. По данным пограничной службы ФСБ РФ, за первое полугодие в страну выехали 3,9 тысячи человек, из них с целью туризма — всего 832", — указала она.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
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стамбул, агадир, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, марокко, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Эксперты оценили последствия приостановки авиасообщения между Марокко и РФ
Туроператоры утверждают, что российские туристы будут летать в Марокко с пересадкой
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Приостановка авиасообщения между Марокко и Россией не станет критичной для туристов, потому что попасть в государство и вернуться обратно можно со стыковками через третьи страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.
С 5 октября власти Марокко приостановили авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом, указывает местное издание Hespress со ссылкой на информированный источник.
"Приостановка не станет критичной для туристов из России. Сезон там практически завершен. Тот небольшой объем экскурсионных туров продается и со стыковками через Францию, например", — сказал гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян.
В пресс-службе другой компании сообщили, что экскурсионные туры в Марокко и на отдых в Агадир в последнее время хорошо продавались на стыковочных перелетах турецких авиалиний через Стамбул.
"Марокко пользовался спросом, однако массовым это направление назвать было нельзя. По всей видимости, теперь туристы продолжат летать на рейсах с пересадкой, но их количество сократится примерно на 50-70 процентов", — указали в компании.
Глава АТОР Майя Ломидзе уточнила, что, по оценкам туроператоров, в стране может находиться небольшое число отдыхающих. "Марокко предъявляет достаточно жесткие требования для въезда туристов: невакцинированные россияне должны провести десять дней на карантине. По данным пограничной службы ФСБ РФ, за первое полугодие в страну выехали 3,9 тысячи человек, из них с целью туризма — всего 832", — указала она.