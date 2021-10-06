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Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием
Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием - РИА Новости, 06.10.2021
Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием
Объявление локдаунов из-за коронавируса остается абсолютно нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:37
2021-10-06T12:37
2021-10-06T16:33
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Объявление локдаунов из-за коронавируса остается абсолютно нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что в приоритете точечный подход, потому что уже наработана определенная методика.За последние сутки в России выявили 25 133 случая COVID-19 и зафиксировали 929 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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12:37 06.10.2021 (обновлено: 16:33 06.10.2021)
Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием
Песков: объявление локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием