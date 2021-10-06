https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753311736.html

Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием

Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием - РИА Новости, 06.10.2021

Песков назвал введение локдауна нежелательным сценарием

Объявление локдаунов из-за коронавируса остается абсолютно нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:37

2021-10-06T12:37

2021-10-06T16:33

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Объявление локдаунов из-за коронавируса остается абсолютно нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что в приоритете точечный подход, потому что уже наработана определенная методика.За последние сутки в России выявили 25 133 случая COVID-19 и зафиксировали 929 летальных случаев — абсолютный максимум с начала эпидемии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299203.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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