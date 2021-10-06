https://ria.ru/20211006/laureaty-1753338804.html

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года - РИА Новости, 06.10.2021

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года

Немецкий химик Бенджамин Лист (Benjamin List) родился 11 января 1968 года во Франкфурте-на-Майне (Германия). РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:00

2021-10-06T15:00

2021-10-06T15:00

справки

нобелевская премия по химии

нобелевская премия

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ЛИСТ БенджаминНемецкий химик Бенджамин Лист (Benjamin List) родился 11 января 1968 года во Франкфурте-на-Майне (Германия).В 1993 году окончил Свободный университет Берлина. В 1997 году получил степень доктора наук во Франкфуртском университете имени Гете.С 1997 по 1998 год проходил постдокторантуру в Научно-исследовательском институте Скриппса в США.В 1999-2003 годах был доцентом (Assistant Professor) Научно-исследовательского института Скриппса в США.В 2003-2005 годах работал руководителем рабочей группы в Институте Макса Планка по исследованию угля.С 2005 года Бенджамин Лист занимает пост директора Института Макса Планка по исследованию угля.Основные направления исследований Бенджамина Листа – асиметричный органокатализ. Ученый является одним из основоположников исследований в этой области. Органокатализаторы используются в производстве лекарств. Их преимущество заключается в том, что они обходятся без дорогостоящих соединений металлов, которые часто вредны для здоровья и окружающей среды.Почетный профессор Кельнского университета (2004).С 2015 года – главный редактор научного журнала Synlett.За свои исследования Бенджамин Лист был удостоен различных наград. В 2012 году он стал лауреатом Премии Отто Байера. Лист был отмечен Рурской премией в области искусства и науки за 2013 год. В 2016 году он получил Премию Готфрида Вильгельма Лейбница. 6 октября 2021 года за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул, Бенджамин Лист совместно с Дэвидом Макмилланом был удостоен Нобелевской премии по химии. В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности. МАКМИЛЛАН ДэвидБританско-американский химик Дэвид Макмиллан родился в 1968 году в Беллсхилле (Шотландия, Великобритания). В 1991 году получил степень бакалавра по химии в Университет Глазго.В 1991-1996 годах проходил докторантуру в Калифорнийском университете в Ирвайне (США).В 1996-1998 годах – постдокторант-исследователь в Гарвардском университете.В июле 1998 года начал свою независимую исследовательскую карьеру в Калифорнийском университете в Беркли, затем в июне 2000 года перешел в Калифорнийский технологический институт.С 2004 года – профессор химии в Калифорнийском технологическом институте.С 2006 года – профессор химии в Принстонском университете.В июле 2006 года был назначен директором Центра катализа Merck в Принстонском университете.В июле 2010 года возглавил химический факультет Принстонского университета.С августа 2011 года – заслуженный профессор химии Принстонского университета.Программа исследований Дэвида Макмиллана сосредоточена на химическом синтезе, особое внимание он уделяет разработке новых реакций, асимметричному органокатализу.Дэвид Макмиллан являлся научным консультантом таких компаний как Amgen, Biogen Biopharma, AbbvieResearch Laboratories, Johnson & JohnsonPharmaceuticals, UCB-Celtech, Constellation Pharmaceuticals и Gilead Research Laboratories. В настоящее время он является научным консультантом компаний Lexicon Pharmaceuticals, Materia Inc., Merck.Он также является соучредителем компании Chiromics, которая занимается разработкой и синтезом химических соединений, используя запатентованную технологию "каскадного катализа". Дэвид Макмиллан входит в редакционные советы нескольких журналов, в том числе является главным редактором журнала "Химическая наука".Избранный член Королевского общества (2012). Член Американской академии искусств и наук (2012). Избранный член Национальной академии наук США (2018).За свои научные достижения Дэвид Макмиллан был отмечен многими наградами и премиями. 6 октября 2021 года Дэвиду Макмиллану совместно с Бенджамином Листом была присуждена Нобелевская премия по химии за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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