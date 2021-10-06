Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/laureaty-1753338804.html
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года - РИА Новости, 06.10.2021
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года
Немецкий химик Бенджамин Лист (Benjamin List) родился 11 января 1968 года во Франкфурте-на-Майне (Германия). РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:00
2021-10-06T15:00
справки
нобелевская премия по химии 
нобелевская премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753332192_0:85:2918:1726_1920x0_80_0_0_46f2d600a3d4fc0d720375bde8fad5c5.jpg
ЛИСТ БенджаминНемецкий химик Бенджамин Лист (Benjamin List) родился 11 января 1968 года во Франкфурте-на-Майне (Германия).В 1993 году окончил Свободный университет Берлина. В 1997 году получил степень доктора наук во Франкфуртском университете имени Гете.С 1997 по 1998 год проходил постдокторантуру в Научно-исследовательском институте Скриппса в США.В 1999-2003 годах был доцентом (Assistant Professor) Научно-исследовательского института Скриппса в США.В 2003-2005 годах работал руководителем рабочей группы в Институте Макса Планка по исследованию угля.С 2005 года Бенджамин Лист занимает пост директора Института Макса Планка по исследованию угля.Основные направления исследований Бенджамина Листа – асиметричный органокатализ. Ученый является одним из основоположников исследований в этой области. Органокатализаторы используются в производстве лекарств. Их преимущество заключается в том, что они обходятся без дорогостоящих соединений металлов, которые часто вредны для здоровья и окружающей среды.Почетный профессор Кельнского университета (2004).С 2015 года – главный редактор научного журнала Synlett.За свои исследования Бенджамин Лист был удостоен различных наград. В 2012 году он стал лауреатом Премии Отто Байера. Лист был отмечен Рурской премией в области искусства и науки за 2013 год. В 2016 году он получил Премию Готфрида Вильгельма Лейбница. 6 октября 2021 года за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул, Бенджамин Лист совместно с Дэвидом Макмилланом был удостоен Нобелевской премии по химии. В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности. МАКМИЛЛАН ДэвидБританско-американский химик Дэвид Макмиллан родился в 1968 году в Беллсхилле (Шотландия, Великобритания). В 1991 году получил степень бакалавра по химии в Университет Глазго.В 1991-1996 годах проходил докторантуру в Калифорнийском университете в Ирвайне (США).В 1996-1998 годах – постдокторант-исследователь в Гарвардском университете.В июле 1998 года начал свою независимую исследовательскую карьеру в Калифорнийском университете в Беркли, затем в июне 2000 года перешел в Калифорнийский технологический институт.С 2004 года – профессор химии в Калифорнийском технологическом институте.С 2006 года – профессор химии в Принстонском университете.В июле 2006 года был назначен директором Центра катализа Merck в Принстонском университете.В июле 2010 года возглавил химический факультет Принстонского университета.С августа 2011 года – заслуженный профессор химии Принстонского университета.Программа исследований Дэвида Макмиллана сосредоточена на химическом синтезе, особое внимание он уделяет разработке новых реакций, асимметричному органокатализу.Дэвид Макмиллан являлся научным консультантом таких компаний как Amgen, Biogen Biopharma, AbbvieResearch Laboratories, Johnson &amp; JohnsonPharmaceuticals, UCB-Celtech, Constellation Pharmaceuticals и Gilead Research Laboratories. В настоящее время он является научным консультантом компаний Lexicon Pharmaceuticals, Materia Inc., Merck.Он также является соучредителем компании Chiromics, которая занимается разработкой и синтезом химических соединений, используя запатентованную технологию "каскадного катализа". Дэвид Макмиллан входит в редакционные советы нескольких журналов, в том числе является главным редактором журнала "Химическая наука".Избранный член Королевского общества (2012). Член Американской академии искусств и наук (2012). Избранный член Национальной академии наук США (2018).За свои научные достижения Дэвид Макмиллан был отмечен многими наградами и премиями. 6 октября 2021 года Дэвиду Макмиллану совместно с Бенджамином Листом была присуждена Нобелевская премия по химии за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753332192_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_c0e8f48be34a51300c325d12316dcda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, нобелевская премия по химии , нобелевская премия
15:00 06.10.2021
 

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года

© AFP 2021 / Soeren StacheНемецкий химик Бенджамин Лист
Немецкий химик Бенджамин Лист - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / Soeren Stache
Читать ria.ru в

ЛИСТ Бенджамин

Немецкий химик Бенджамин Лист (Benjamin List) родился 11 января 1968 года во Франкфурте-на-Майне (Германия).
В 1993 году окончил Свободный университет Берлина. В 1997 году получил степень доктора наук во Франкфуртском университете имени Гете.
С 1997 по 1998 год проходил постдокторантуру в Научно-исследовательском институте Скриппса в США.
В 1999-2003 годах был доцентом (Assistant Professor) Научно-исследовательского института Скриппса в США.
В 2003-2005 годах работал руководителем рабочей группы в Институте Макса Планка по исследованию угля.
С 2005 года Бенджамин Лист занимает пост директора Института Макса Планка по исследованию угля.
Основные направления исследований Бенджамина Листа – асиметричный органокатализ. Ученый является одним из основоположников исследований в этой области. Органокатализаторы используются в производстве лекарств. Их преимущество заключается в том, что они обходятся без дорогостоящих соединений металлов, которые часто вредны для здоровья и окружающей среды.
Почетный профессор Кельнского университета (2004).
С 2015 года – главный редактор научного журнала Synlett.
За свои исследования Бенджамин Лист был удостоен различных наград. В 2012 году он стал лауреатом Премии Отто Байера. Лист был отмечен Рурской премией в области искусства и науки за 2013 год. В 2016 году он получил Премию Готфрида Вильгельма Лейбница.
6 октября 2021 года за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул, Бенджамин Лист совместно с Дэвидом Макмилланом был удостоен Нобелевской премии по химии. В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.

МАКМИЛЛАН Дэвид

Британско-американский химик Дэвид Макмиллан родился в 1968 году в Беллсхилле (Шотландия, Великобритания).
В 1991 году получил степень бакалавра по химии в Университет Глазго.
В 1991-1996 годах проходил докторантуру в Калифорнийском университете в Ирвайне (США).
В 1996-1998 годах – постдокторант-исследователь в Гарвардском университете.
В июле 1998 года начал свою независимую исследовательскую карьеру в Калифорнийском университете в Беркли, затем в июне 2000 года перешел в Калифорнийский технологический институт.
С 2004 года – профессор химии в Калифорнийском технологическом институте.
С 2006 года – профессор химии в Принстонском университете.
В июле 2006 года был назначен директором Центра катализа Merck в Принстонском университете.
В июле 2010 года возглавил химический факультет Принстонского университета.
С августа 2011 года – заслуженный профессор химии Принстонского университета.
Программа исследований Дэвида Макмиллана сосредоточена на химическом синтезе, особое внимание он уделяет разработке новых реакций, асимметричному органокатализу.
Дэвид Макмиллан являлся научным консультантом таких компаний как Amgen, Biogen Biopharma, AbbvieResearch Laboratories, Johnson & JohnsonPharmaceuticals, UCB-Celtech, Constellation Pharmaceuticals и Gilead Research Laboratories.
В настоящее время он является научным консультантом компаний Lexicon Pharmaceuticals, Materia Inc., Merck.
Он также является соучредителем компании Chiromics, которая занимается разработкой и синтезом химических соединений, используя запатентованную технологию "каскадного катализа".
Дэвид Макмиллан входит в редакционные советы нескольких журналов, в том числе является главным редактором журнала "Химическая наука".
Избранный член Королевского общества (2012). Член Американской академии искусств и наук (2012). Избранный член Национальной академии наук США (2018).
За свои научные достижения Дэвид Макмиллан был отмечен многими наградами и премиями.
6 октября 2021 года Дэвиду Макмиллану совместно с Бенджамином Листом была присуждена Нобелевская премия по химии за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНобелевская премия по химии Нобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния