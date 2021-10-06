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У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане
У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане - РИА Новости, 06.10.2021
У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане
Наталья Лапина в интервью порталу Sobesednik рассказала об опухоли в сердечном клапане. Ее выявили во время обследования перед операцией на глаза. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:52
2021-10-06T11:52
2021-10-06T11:52
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здоровье
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наталья Лапина в интервью порталу Sobesednik рассказала об опухоли в сердечном клапане. Ее выявили во время обследования перед операцией на глаза.Она отметила, что чувствует себя хорошо. Однако затягивать с хирургическом вмешательством нельзя из-за эмболий, ишемических ивентов и возможности внезапной смерти.Актриса около 30 лет живет в Америке – там же планирует сделать операцию.Ранее стало известно, что Любовь Успенская не выплатила Наталье гонорар за хит "По полюшку".
https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html
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здоровье, актеры, знаменитости, любовь успенская
У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане
Наталья Лапина рассказала о необходимой операции на открытом сердце из-за опухоли