https://ria.ru/20211006/lapina-1753297952.html

У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане

У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане - РИА Новости, 06.10.2021

У Натальи Лапиной нашли опухоль в сердечном клапане

Наталья Лапина в интервью порталу Sobesednik рассказала об опухоли в сердечном клапане. Ее выявили во время обследования перед операцией на глаза. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:52

2021-10-06T11:52

2021-10-06T11:52

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здоровье

актеры

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любовь успенская

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наталья Лапина в интервью порталу Sobesednik рассказала об опухоли в сердечном клапане. Ее выявили во время обследования перед операцией на глаза.Она отметила, что чувствует себя хорошо. Однако затягивать с хирургическом вмешательством нельзя из-за эмболий, ишемических ивентов и возможности внезапной смерти.Актриса около 30 лет живет в Америке – там же планирует сделать операцию.Ранее стало известно, что Любовь Успенская не выплатила Наталье гонорар за хит "По полюшку".

https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, актеры, знаменитости, любовь успенская