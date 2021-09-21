"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская актриса запретила певице исполнять эту песню в дальнейшем.
"Я не получила ни копейки за год активных ротаций "По полюшку" на радио, многочисленных флэшмобов в социальных сетях и исполнения в телеэфирах. Люба оказалась непорядочным человеком. Я поверила ей и очень ошиблась", – сказала Лапина.
По договору она должна была получать отчисления с каждого исполнения хита, его выпуска на любых носителях и цифровых платформах. Не увидев выплат, Наталья решила запретить Любови выступать с этой песней.
"У Успенской нет эксклюзивного права даже на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении", – заключила актриса.
Первоначально песней заинтересовалась Ирина Аллегрова. Однако Успенская оказалась более настойчивой: она сказала, что посвятит песню дочери Татьяне, с которой у нее на тот момент был конфликт.
Артистка действительно регулярно конфликтует с дочерью. Недавно Плаксина выложила видео, в котором показала шрамы и попросила помочь ей с организацией выступлений.