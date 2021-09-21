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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210921/uspenskaya-1751156535.html
"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита
"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита - РИА Новости, 21.09.2021
"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита
Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:11
2021-09-21T16:11
шоубиз
ирина аллегрова
знаменитости
любовь успенская
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская актриса запретила певице исполнять эту песню в дальнейшем.По договору она должна была получать отчисления с каждого исполнения хита, его выпуска на любых носителях и цифровых платформах. Не увидев выплат, Наталья решила запретить Любови выступать с этой песней.Первоначально песней заинтересовалась Ирина Аллегрова. Однако Успенская оказалась более настойчивой: она сказала, что посвятит песню дочери Татьяне, с которой у нее на тот момент был конфликт.Артистка действительно регулярно конфликтует с дочерью. Недавно Плаксина выложила видео, в котором показала шрамы и попросила помочь ей с организацией выступлений.
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ирина аллегрова, знаменитости, любовь успенская
16:11 21.09.2021
 

"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская актриса запретила певице исполнять эту песню в дальнейшем.

"Я не получила ни копейки за год активных ротаций "По полюшку" на радио, многочисленных флэшмобов в социальных сетях и исполнения в телеэфирах. Люба оказалась непорядочным человеком. Я поверила ей и очень ошиблась", – сказала Лапина.

По договору она должна была получать отчисления с каждого исполнения хита, его выпуска на любых носителях и цифровых платформах. Не увидев выплат, Наталья решила запретить Любови выступать с этой песней.

"У Успенской нет эксклюзивного права даже на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении", – заключила актриса.

Первоначально песней заинтересовалась Ирина Аллегрова. Однако Успенская оказалась более настойчивой: она сказала, что посвятит песню дочери Татьяне, с которой у нее на тот момент был конфликт.
Артистка действительно регулярно конфликтует с дочерью. Недавно Плаксина выложила видео, в котором показала шрамы и попросила помочь ей с организацией выступлений.
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