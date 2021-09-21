https://ria.ru/20210921/uspenskaya-1751156535.html

"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита

"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита - РИА Новости, 21.09.2021

"Оказалась непорядочной": Успенская не выплатила гонорар автору своего хита

Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:11

2021-09-21T16:11

2021-09-21T16:11

шоубиз

ирина аллегрова

знаменитости

любовь успенская

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Автор хита Любови Успенской "По полюшку" Наталья Лапина в беседе с порталом Sobesednik отметила, что артистка не заплатила ей авторские отчисления. Советская актриса запретила певице исполнять эту песню в дальнейшем.По договору она должна была получать отчисления с каждого исполнения хита, его выпуска на любых носителях и цифровых платформах. Не увидев выплат, Наталья решила запретить Любови выступать с этой песней.Первоначально песней заинтересовалась Ирина Аллегрова. Однако Успенская оказалась более настойчивой: она сказала, что посвятит песню дочери Татьяне, с которой у нее на тот момент был конфликт.Артистка действительно регулярно конфликтует с дочерью. Недавно Плаксина выложила видео, в котором показала шрамы и попросила помочь ей с организацией выступлений.

https://ria.ru/20210824/uspenskaya-1747070367.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина аллегрова, знаменитости, любовь успенская