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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211006/lager-1753350511.html
В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей
В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей - РИА Новости, 06.10.2021
В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей
Предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании федеральной программы модернизации детских оздоровительных лагерей по всей стране... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:43
2021-10-06T15:43
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
совет федерации рф
валентина матвиенко
дмитрий миронов
анна кузнецова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании федеральной программы модернизации детских оздоровительных лагерей по всей стране поддержано в Совете Федерации и будет проработано до конца года, сообщает правительство региона."На очередном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании комплексной федеральной программы по реконструкции и ремонту детских баз отдыха и оздоровительных лагерей", - говорится в сообщении.Губернатор Миронов перед началом VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который состоялся в Ярославле на минувшей неделе, в рамках двустороннего совещания с Валентиной Матвиенко поднял вопрос о необходимости единой федеральной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Ранее он обсуждал эту тему на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что губернатор Ярославской области совершенно справедливо поднял тему модернизации детских баз отдыха, все больше сигналов о плачевном состоянии заброшенных детских лагерей поступает из регионов. Однако, как отметила Матвиенко, одних федеральных и региональных средств на решение этой проблемы не хватит. По ее мнению, к решению этого социального вопроса необходимо привлекать предпринимательское сообщество, для которого в свою очередь должны быть продуманы меры поддержки."Уверен, что отдельная программа по реконструкции, а также улучшению материальной базы загородных детских лагерей на уровне всей страны станет логичным продолжением важной задачи, поставленной президентом России, – обеспечить условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка. Летние программы отдыха в комфортных и современных условиях станут не только шагом к оздоровлению детей, но и к развитию их талантов и навыков", - приводятся слова Дмитрия Миронова. Отмечается также, что по поручению Валентины Матвиенко проработка предложений в программу модернизации детских лагерей и баз отдыха должна завершиться к 1 декабря текущего года.
https://ria.ru/20211005/vystavka-1753173724.html
https://ria.ru/20211004/dorogi-1753072822.html
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общество, ярославль, ярославская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, дмитрий миронов, анна кузнецова, россия
15:43 06.10.2021
 
В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей

В СФ поддержали идею главы Ярославской области Миронова о модернизации детских лагерей

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании федеральной программы модернизации детских оздоровительных лагерей по всей стране поддержано в Совете Федерации и будет проработано до конца года, сообщает правительство региона.
"На очередном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании комплексной федеральной программы по реконструкции и ремонту детских баз отдыха и оздоровительных лагерей", - говорится в сообщении.
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Губернатор Миронов перед началом VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который состоялся в Ярославле на минувшей неделе, в рамках двустороннего совещания с Валентиной Матвиенко поднял вопрос о необходимости единой федеральной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Ранее он обсуждал эту тему на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.
На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что губернатор Ярославской области совершенно справедливо поднял тему модернизации детских баз отдыха, все больше сигналов о плачевном состоянии заброшенных детских лагерей поступает из регионов. Однако, как отметила Матвиенко, одних федеральных и региональных средств на решение этой проблемы не хватит. По ее мнению, к решению этого социального вопроса необходимо привлекать предпринимательское сообщество, для которого в свою очередь должны быть продуманы меры поддержки.
"Уверен, что отдельная программа по реконструкции, а также улучшению материальной базы загородных детских лагерей на уровне всей страны станет логичным продолжением важной задачи, поставленной президентом России, – обеспечить условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка. Летние программы отдыха в комфортных и современных условиях станут не только шагом к оздоровлению детей, но и к развитию их талантов и навыков", - приводятся слова Дмитрия Миронова. Отмечается также, что по поручению Валентины Матвиенко проработка предложений в программу модернизации детских лагерей и баз отдыха должна завершиться к 1 декабря текущего года.
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Ярославская областьОбществоЯрославльЯрославская областьСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоДмитрий МироновАнна КузнецоваРоссия
 
 
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