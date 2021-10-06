https://ria.ru/20211006/lager-1753350511.html

В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей

В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей - РИА Новости, 06.10.2021

В Совфеде поддержали идею Миронова о модернизации детских лагерей

Предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании федеральной программы модернизации детских оздоровительных лагерей по всей стране... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:43

2021-10-06T15:43

2021-10-06T15:43

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

совет федерации рф

валентина матвиенко

дмитрий миронов

анна кузнецова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании федеральной программы модернизации детских оздоровительных лагерей по всей стране поддержано в Совете Федерации и будет проработано до конца года, сообщает правительство региона."На очередном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании комплексной федеральной программы по реконструкции и ремонту детских баз отдыха и оздоровительных лагерей", - говорится в сообщении.Губернатор Миронов перед началом VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который состоялся в Ярославле на минувшей неделе, в рамках двустороннего совещания с Валентиной Матвиенко поднял вопрос о необходимости единой федеральной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Ранее он обсуждал эту тему на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что губернатор Ярославской области совершенно справедливо поднял тему модернизации детских баз отдыха, все больше сигналов о плачевном состоянии заброшенных детских лагерей поступает из регионов. Однако, как отметила Матвиенко, одних федеральных и региональных средств на решение этой проблемы не хватит. По ее мнению, к решению этого социального вопроса необходимо привлекать предпринимательское сообщество, для которого в свою очередь должны быть продуманы меры поддержки."Уверен, что отдельная программа по реконструкции, а также улучшению материальной базы загородных детских лагерей на уровне всей страны станет логичным продолжением важной задачи, поставленной президентом России, – обеспечить условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка. Летние программы отдыха в комфортных и современных условиях станут не только шагом к оздоровлению детей, но и к развитию их талантов и навыков", - приводятся слова Дмитрия Миронова. Отмечается также, что по поручению Валентины Матвиенко проработка предложений в программу модернизации детских лагерей и баз отдыха должна завершиться к 1 декабря текущего года.

https://ria.ru/20211005/vystavka-1753173724.html

https://ria.ru/20211004/dorogi-1753072822.html

ярославль

ярославская область

россия

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общество, ярославль, ярославская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, дмитрий миронов, анна кузнецова, россия