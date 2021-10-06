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Представителю Крыма не дали выступить в ООН из-за цензуры
Представителю Крыма не дали выступить в ООН - РИА Новости, 06.10.2021
Представителю Крыма не дали выступить в ООН из-за цензуры
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил РИА Новости, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:30
2021-10-06T23:51
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севастополь
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил РИА Новости, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила в формате видеоконференции."Я должен был выступить, но в последний момент узнал, что мое выступление снято. Хотя запись выступления была отправлена заблаговременно. Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в своем выступлении хотел обратить внимание на нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины.По его словам, украинские власти не вправе говорить от имени крымчан, а лживые аргументы Киева легко опровергнуть, просто посетив полуостров.Чегринец призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.
https://ria.ru/20211006/krym-1753323071.html
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в мире, оон, севастополь, владимир путин, роман чегринец, россия
23:30 06.10.2021 (обновлено: 23:51 06.10.2021)
 
Представителю Крыма не дали выступить в ООН

Представитель Крыма Чегринец заявил, что ему не дали выступить в ООН из-за цензуры

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил РИА Новости, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила в формате видеоконференции.
"Я должен был выступить, но в последний момент узнал, что мое выступление снято. Хотя запись выступления была отправлена заблаговременно. Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру", — сказал собеседник агентства.
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 13:36
Украинcкая община Крыма обвинила Киев в обмане ООН
Он пояснил, что в своем выступлении хотел обратить внимание на нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины.
"Киев использует в ООН данные ряда созданных им необъективных организаций и наемных служащих, которые в обход мнения крымчан выступают от нашего имени. Эти люди не живут в Крыму и не знают реальную ситуацию на полуострове. Такие организации опираются на фейковые данные из соцсетей, которые сами же и размещают. Так появилась ложь о преследованиях крымских татар, ущемлении украинцев и другие нелепые выдумки", — сказал Чегринец.
По его словам, украинские власти не вправе говорить от имени крымчан, а лживые аргументы Киева легко опровергнуть, просто посетив полуостров.
Чегринец призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.
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В миреООНСевастопольВладимир ПутинРоман ЧегринецРоссия
 
 
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