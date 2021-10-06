https://ria.ru/20211006/krym-1753434456.html

Представителю Крыма не дали выступить в ООН из-за цензуры

Представителю Крыма не дали выступить в ООН - РИА Новости, 06.10.2021

Представителю Крыма не дали выступить в ООН из-за цензуры

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил РИА Новости, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T23:30

2021-10-06T23:30

2021-10-06T23:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сообщил РИА Новости, что его лишили слова на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила в формате видеоконференции."Я должен был выступить, но в последний момент узнал, что мое выступление снято. Хотя запись выступления была отправлена заблаговременно. Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в своем выступлении хотел обратить внимание на нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины.По его словам, украинские власти не вправе говорить от имени крымчан, а лживые аргументы Киева легко опровергнуть, просто посетив полуостров.Чегринец призвал ООН направить в Крым миссию, чтобы развеять ложь.

https://ria.ru/20211006/krym-1753323071.html

https://ria.ru/20210921/erdogan-1751219195.html

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в мире, оон, севастополь, владимир путин, роман чегринец, россия