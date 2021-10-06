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Украину уличили в обмане ООН
Украинcкая община Крыма обвинила Киев в обмане ООН - РИА Новости, 06.10.2021
Украину уличили в обмане ООН
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что украинские власти уже несколько лет обманывают ООН, говоря о так называемой "агрессии РФ" в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:36
2021-10-06T13:49
в мире
украина
оон
республика крым
анастасия гридчина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что украинские власти уже несколько лет обманывают ООН, говоря о так называемой "агрессии РФ" в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной, продовольственной и энергетической блокадой."Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытается выставить Украину жертвой. Под предлогом защиты от так называемой "российской агрессии" Украина закрывает телеканалы без решения суда. Грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум "Крымская платформа" (посвященный "возвращению" полуострова в состав Украины - ред.) это показал", - сказала Гридчина во время своего выступления на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, проходящей в формате видеоконференции.По ее словам, "Крымская платформа" продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными. "Киев заявил, что хочет защищать права жителей Крыма. Но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали на себе это", - подчеркнула Гридчина.По ее словам, полуостров пережил пять устроенных Украиной блокад: экономическую, водную, транспортную, энергетическую и информационную."Водная блокада не возымела нужных для Украины результатов, и она сделала следующий ход – продовольственная и энергетическая блокады на фоне санкционной политики в ноябре 2015 года. Вспомните недавний инцидент – подрыв газопровода в крымском селе Перевальное. Совершение диверсии было осуществлено завербованными агентами из Украины, в чем они уже признались правоохранительным органам", - подчеркнула глава общины.Гридчина призвала киевские власти перестать "подрывать" мирную жизнь крымчан, отмечая, что сейчас крымчане хотят сбросить оковы информационной блокады. Она пригласила всех желающих посетить Крым и призвала перестать слушать заявления Киев и так называемых правозащитных организаций, подчиненных ему.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html
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в мире, украина, оон, республика крым, анастасия гридчина, россия
13:36 06.10.2021 (обновлено: 13:49 06.10.2021)
 
Украинcкая община Крыма обвинила Киев в обмане ООН

Глава украинской общины Крыма Гридчина обвинила Киев в обмане ООН

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что украинские власти уже несколько лет обманывают ООН, говоря о так называемой "агрессии РФ" в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной, продовольственной и энергетической блокадой.
"Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытается выставить Украину жертвой. Под предлогом защиты от так называемой "российской агрессии" Украина закрывает телеканалы без решения суда. Грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум "Крымская платформа" (посвященный "возвращению" полуострова в состав Украины - ред.) это показал", - сказала Гридчина во время своего выступления на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, проходящей в формате видеоконференции.
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По ее словам, "Крымская платформа" продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными. "Киев заявил, что хочет защищать права жителей Крыма. Но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали на себе это", - подчеркнула Гридчина.
По ее словам, полуостров пережил пять устроенных Украиной блокад: экономическую, водную, транспортную, энергетическую и информационную.
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"Водная блокада не возымела нужных для Украины результатов, и она сделала следующий ход – продовольственная и энергетическая блокады на фоне санкционной политики в ноябре 2015 года. Вспомните недавний инцидент – подрыв газопровода в крымском селе Перевальное. Совершение диверсии было осуществлено завербованными агентами из Украины, в чем они уже признались правоохранительным органам", - подчеркнула глава общины.
Гридчина призвала киевские власти перестать "подрывать" мирную жизнь крымчан, отмечая, что сейчас крымчане хотят сбросить оковы информационной блокады. Она пригласила всех желающих посетить Крым и призвала перестать слушать заявления Киев и так называемых правозащитных организаций, подчиненных ему.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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