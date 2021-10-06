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https://ria.ru/20211006/krizis-1753412796.html
Россиян предупредили об экономическом коллапсе
Экономист предрек повторение кризиса 2014 года - РИА Новости, 06.10.2021
Россиян предупредили об экономическом коллапсе
Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:51
2021-10-06T22:53
экономика
экономический кризис
рубль
федеральная резервная система сша
цены на нефть
курс рубля
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года, считает экономист Денис Ракша."Прекратит давать рынкам деньги, на которые у нас растут пузыри на фондовом рынке, и начнет повышать ставку. В прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".При этом, по словам эксперта, предугадать кризис практически невозможно."Все сейчас ждут того же самого (повторения кризиса — Прим.ред.). &lt;…&gt; С другой стороны, банкиры и макроэкономические эксперты активно обсуждают начало сырьевого суперцикла, который может продлиться чуть ли не десять лет", — добавил Ракша.Специалист подчеркнул, что также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
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экономика, экономический кризис, рубль, федеральная резервная система сша, цены на нефть, курс рубля
19:51 06.10.2021 (обновлено: 22:53 06.10.2021)
 
Экономист предрек повторение кризиса 2014 года

Экономист Денис Ракша: эксперты допускают повторение валютного кризиса 2014 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года, считает экономист Денис Ракша.
"Прекратит давать рынкам деньги, на которые у нас растут пузыри на фондовом рынке, и начнет повышать ставку. В прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
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При этом, по словам эксперта, предугадать кризис практически невозможно.
"Все сейчас ждут того же самого (повторения кризиса — Прим.ред.). <…> С другой стороны, банкиры и макроэкономические эксперты активно обсуждают начало сырьевого суперцикла, который может продлиться чуть ли не десять лет", — добавил Ракша.
Специалист подчеркнул, что также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары.
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