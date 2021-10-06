https://ria.ru/20211006/krizis-1753412796.html
Россиян предупредили об экономическом коллапсе
Экономист предрек повторение кризиса 2014 года - РИА Новости, 06.10.2021
Россиян предупредили об экономическом коллапсе
Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:51
2021-10-06T19:51
2021-10-06T22:53
экономика
экономический кризис
рубль
федеральная резервная система сша
цены на нефть
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582768431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_deb1ee821e28b81eb71da930b1c8f9e0.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года, считает экономист Денис Ракша."Прекратит давать рынкам деньги, на которые у нас растут пузыри на фондовом рынке, и начнет повышать ставку. В прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".При этом, по словам эксперта, предугадать кризис практически невозможно."Все сейчас ждут того же самого (повторения кризиса — Прим.ред.). <…> С другой стороны, банкиры и макроэкономические эксперты активно обсуждают начало сырьевого суперцикла, который может продлиться чуть ли не десять лет", — добавил Ракша.Специалист подчеркнул, что также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582768431_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04892c935211ca7e698a825738806196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, экономический кризис, рубль, федеральная резервная система сша, цены на нефть, курс рубля
19:51 06.10.2021 (обновлено: 22:53 06.10.2021)
Экономист предрек повторение кризиса 2014 года
Экономист Денис Ракша: эксперты допускают повторение валютного кризиса 2014 года