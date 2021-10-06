https://ria.ru/20211006/krizis-1753412796.html

Россиян предупредили об экономическом коллапсе

Экономист предрек повторение кризиса 2014 года - РИА Новости, 06.10.2021

Россиян предупредили об экономическом коллапсе

Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:51

2021-10-06T19:51

2021-10-06T22:53

экономика

экономический кризис

рубль

федеральная резервная система сша

цены на нефть

курс рубля

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года, считает экономист Денис Ракша."Прекратит давать рынкам деньги, на которые у нас растут пузыри на фондовом рынке, и начнет повышать ставку. В прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".При этом, по словам эксперта, предугадать кризис практически невозможно."Все сейчас ждут того же самого (повторения кризиса — Прим.ред.). <…> С другой стороны, банкиры и макроэкономические эксперты активно обсуждают начало сырьевого суперцикла, который может продлиться чуть ли не десять лет", — добавил Ракша.Специалист подчеркнул, что также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html

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экономика, экономический кризис, рубль, федеральная резервная система сша, цены на нефть, курс рубля