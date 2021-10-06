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В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления СК
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления СК - РИА Новости, 06.10.2021
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления СК
Задержаны подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:27
2021-10-06T12:27
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее в ведомстве сообщали, что неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование стоит на контроле в Центральном аппарате ведомства."В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена", - сказала Петренко.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
12:27 06.10.2021
 
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления СК

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с 14 миллионами рублей из управления СК

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в ведомстве сообщали, что неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллионов рублей, проходящих как вещдок, возбуждено уголовное дело, расследование стоит на контроле в Центральном аппарате ведомства.
"В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена", - сказала Петренко.
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ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
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