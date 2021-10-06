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Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского - РИА Новости, 06.10.2021
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
История с офшорными счетами Владимира Зеленского грозит Украине катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:48
2021-10-06T18:08
в мире
украина
джордж сорос
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. История с офшорными счетами Владимира Зеленского грозит Украине катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников.По его мнению, упоминание украинского президента в "досье Пандоры" приведет к кризисам как во внутренней, так и во внешней политике."Это начало краха, который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене", — пишет автор статьи.Портников называет офшоры Зеленского "скелетами в шкафу" и отмечает, что о них было известно еще до выборов 2019 года. По его мнению, вопрос о политической карьере нынешнего президента уже решен."Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. &lt;…&gt; И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с нуля", — заключил обозреватель.В конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры, в котором говорится о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков и свыше трехсот чиновников из сотни стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
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в мире, украина, джордж сорос, владимир зеленский
15:48 06.10.2021 (обновлено: 18:08 06.10.2021)
 
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского

"Еспресо": офшоры Зеленского приведут к краху всей Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. История с офшорными счетами Владимира Зеленского грозит Украине катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников.
По его мнению, упоминание украинского президента в "досье Пандоры" приведет к кризисам как во внутренней, так и во внешней политике.
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"Это начало краха, который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене", — пишет автор статьи.
Портников называет офшоры Зеленского "скелетами в шкафу" и отмечает, что о них было известно еще до выборов 2019 года. По его мнению, вопрос о политической карьере нынешнего президента уже решен.
"Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. <…> И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с нуля", — заключил обозреватель.
В конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры, в котором говорится о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков и свыше трехсот чиновников из сотни стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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