https://ria.ru/20211006/krakh-1753351864.html
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского - РИА Новости, 06.10.2021
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
История с офшорными счетами Владимира Зеленского грозит Украине катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:48
2021-10-06T15:48
2021-10-06T18:08
в мире
украина
джордж сорос
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_83f52a934ff54d59a4ea824ce1dec857.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. История с офшорными счетами Владимира Зеленского грозит Украине катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников.По его мнению, упоминание украинского президента в "досье Пандоры" приведет к кризисам как во внутренней, так и во внешней политике."Это начало краха, который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене", — пишет автор статьи.Портников называет офшоры Зеленского "скелетами в шкафу" и отмечает, что о них было известно еще до выборов 2019 года. По его мнению, вопрос о политической карьере нынешнего президента уже решен."Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. <…> И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с нуля", — заключил обозреватель.В конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры, в котором говорится о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков и свыше трехсот чиновников из сотни стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_f8e6bbe3e41fa9953acdbaabf409ef1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джордж сорос, владимир зеленский
15:48 06.10.2021 (обновлено: 18:08 06.10.2021)
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
"Еспресо": офшоры Зеленского приведут к краху всей Украины
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
История с офшорными счетами Владимира Зеленского
грозит Украине
катастрофическими последствиями, считает обозреватель издания "Еспресо
" Виталий Портников.
По его мнению, упоминание украинского президента в "досье Пандоры" приведет к кризисам как во внутренней, так и во внешней политике.
"Это начало краха, который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене", — пишет автор статьи.
Портников называет офшоры Зеленского "скелетами в шкафу" и отмечает, что о них было известно еще до выборов 2019 года. По его мнению, вопрос о политической карьере нынешнего президента уже решен.
"Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. <…> И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с нуля", — заключил обозреватель.
В конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса
, опубликовал так называемое досье Пандоры, в котором говорится о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков и свыше трехсот чиновников из сотни стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>