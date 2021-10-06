https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html

Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

Ключевым фактором, влияющим на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, оказался уровень специфических антител к спайковому белку коронавируса (именно... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:00

2021-10-06T07:00

2021-10-06T14:00

наука

испания

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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igm (антитела)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ключевым фактором, влияющим на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, оказался уровень специфических антител к спайковому белку коронавируса (именно эти антитела формируются при вакцинации). К такому выводу пришли ученые из Испании и Канады, результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.Насколько человек защищен от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям крови: помимо специфических антител, это также общее количество антигенов (или антигенемия) и уровень вирусной РНК. Антитела к спайковому белку SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия — это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству РНК можно оценить присутствие вируса в организме. Какой из этих факторов следовало принять как ключевой при оценке риска смертельного исхода, до сих пор было неизвестно.Для исследования авторы отобрали результаты анализов 92 взрослых пациентов, которые во время первой волны пандемии, с 16 марта по 15 апреля 2020 года, попали в Университетскую больницу Рио-Ортега и Клинический госпиталь Университета Вальядолида, а также в больницу имени Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде. У всех COVID-19 подтвердили с помощью ПЦР-теста, а в первые сутки в больнице у них взяли анализ крови.На основе этих данных ученые составили профиль антител у пациентов (прежде всего IgM и IgG — специфических к S-белку) и оценили связь между их уровнем, концентрацией вирусной РНК и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) SARS-CoV-2. Плазму также изучили по показателю N-антигенемии.Как выяснилось, только один из этих трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка. Остальные два связаны с первым: вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител; если их нет, то N-антигенемия примерно в два с половиной раза выше. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни РНК и рассеянные вирусные белки в крови."Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке.Таким образом, исследователи обнаружили дополнительные доказательства важности антител к спайковому белку для блокирования репликации SARS-CoV-2. Они надеются, что эти результаты помогут определить оптимальный уровень антител для каждого больного, находящегося в критическом состоянии.

https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html

https://ria.ru/20211001/postkovid-1752657215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела, igg (антитела), igm (антитела)