https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции - РИА Новости, 06.10.2021
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции
Британские исследователи выделили семь основных симптомов COVID-19: потеря обоняния, нарушение вкусовых ощущений, температура, кашель, озноб, отсутствие... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:00
2021-10-06T08:00
2021-10-06T08:11
наука
австрия
лондон
москва
венский университет
оксфордский университет
воз
здоровье
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Британские исследователи выделили семь основных симптомов COVID-19: потеря обоняния, нарушение вкусовых ощущений, температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Но ковид меняется от волны к волне (в зависимости от доминирующего штамма) и неизвестно, как он еще себя покажет. Упорядочить хаосВпервые ковид диагностировали в Китае в декабре 2019 года. Через три месяца, в марте 2020-го, Всемирная организация здравоохранения официально сообщила о пандемии. С чего начинается эта болезнь, как протекает и чем ее лечить, было неясно. Международные и национальные руководства постоянно обновлялись, отличить ковид от обычной сезонной инфекции было непросто. В ноябре 2020 года в Венском университете попытались дать полное описание основных симптомов COVID-19. Опросили более двухсот добровольцев. Половина уже перенесла ковид, остальные представляли так называемую контрольную группу — они не болели и не контактировали с инфицированными. У всех взяли образцы крови. В результате выделили семь основных групп симптомов. Первая: температура, озноб, слабость и кашель — как при гриппе. Вторая: насморк, чихание, першение в горле, заложенность носа, как при обычной простуде. Третья — боль в суставах и мышцах, четвертая — воспаление глаз и слизистых оболочек, пятая — проблемы с легкими, включая пневмонию и одышку, шестая — нарушения в желудочно-кишечном тракте, в том числе диарея, седьмая — потеря обоняния и вкуса. Причем каждая группа симптомов так или иначе связана с особенностями иммунитета. Так, запахов и вкусов обычно лишались люди с повышенным уровнем Т-лимфоцитов. Высокая температура, как правило, коррелировала с формированием иммунологической памяти — способности иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать антиген, с которым организм ранее сталкивался. Такие пациенты могут рассчитывать на более стойкую защиту при повторной встрече с SARS-CoV-2. Кроме того, обнаружили, что иммунная система продолжала бороться с болезнью, даже спустя несколько недель после выздоровления. С одной стороны, именно этим можно объяснить, почему многие перенесшие COVID-19 жалуются на слабость и быструю утомляемость. С другой — в будущем это чревато развитием аутоиммунных заболеваний. COVID все возрасты покорныПолгода спустя британские исследователи выпустили собственный список основных симптомов. В Университетском колледже Лондона сделали упор на неочевидные признаки, характерные для ранней стадии заболевания. Дело в том, что перечень ВОЗ — температура, кашель, потеря обоняния — позволяет правильно диагностировать не более 69 процентов случаев COVID-19. С учетом того, что и ПЦР-тест не всегда способен выявить вирус в биологических образцах, ученые предложили ориентироваться на возраст пациентов. Так, у детей и подростков от пяти до 17 лет основным симптомом ковида надо считать головную боль. У молодежи пропадает аппетит, а вот у людей постарше ломит мышцы. По мнению авторов работы, такой подход выявляет коронавирус в среднем на день раньше.Великолепная семеркаА на прошлой неделе в Королевском колледже Лондона определили семь основных симптомов COVID-19.Ученые проанализировали данные тестов на SARS-CoV-2 более чем миллиона британцев от пяти лет и старше (почти у шести с половиной тысяч — положительные). Всех попросили заполнить специальную анкету о самочувствии. Выяснилось, что из 26 симптомов, включенных в список, с положительным ПЦР-тестом коррелировали только семь. Это потеря или нарушение обоняния, проблемы со вкусовыми ощущениями, высокая температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Причем при разных штаммах было по-разному.Так, при альфе преобладали кашель и боль в горле. Хотя при первоначальном — диком — штамме лидировала потеря обоняния. От волны к волнеПохожие результаты получили в Оксфордском университете на основе пяти миллионов тестов, выполненных с апреля 2020 года по август 2021-го. Параллельно исследователи изучили истории болезни более 27 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом, причем у 52 процентов из них ковид был бессимптомный. Оказалось, что с апреля по май прошлого года — когда в Британии свирепствовал так называемый дикий штамм и еще никого не вакцинировали — большинство заболевших жаловались на боли в горле, кашель, высокую температуру, потерю вкуса и обоняния. С января 2021 года доминировал альфа-вариант и среди симптомов лидировали нарушение и/или потеря обоняния и вкуса. С приходом индийского штамма (дельта) преобладали головная боль и высокая температура. Похожая ситуация и в Москве, где тоже в основном дельта-штамм. "Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса мы имеем дело. На протяжении лета еженедельно на базе Центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время сто процентов доминирует дельта-штамм коронавируса", — сообщала журналистам в конце сентября заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Значит, основные симптомы на ранней стадии — головная боль и высокая температура. Правда, это касается прежде всего непривитых. Поскольку, как отмечают специалисты, уже после первой дозы противокоронавирусной вакцины шансы заболеть значительно снижаются.
https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html
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австрия, лондон, москва, венский университет, оксфордский университет, воз, здоровье, анастасия ракова , коронавирус covid-19, пандемия
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Британские исследователи выделили семь основных симптомов COVID-19: потеря обоняния, нарушение вкусовых ощущений, температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Но ковид меняется от волны к волне (в зависимости от доминирующего штамма) и неизвестно, как он еще себя покажет.
Упорядочить хаос
Впервые ковид диагностировали в Китае
в декабре 2019 года. Через три месяца, в марте 2020-го, Всемирная организация здравоохранения официально сообщила
о пандемии. С чего начинается эта болезнь, как протекает и чем ее лечить, было неясно. Международные и национальные руководства постоянно обновлялись, отличить ковид от обычной сезонной инфекции было непросто.
В ноябре 2020 года в Венском университете
попытались дать полное описание
основных симптомов COVID-19. Опросили более двухсот добровольцев. Половина уже перенесла ковид, остальные представляли так называемую контрольную группу — они не болели и не контактировали с инфицированными. У всех взяли образцы крови.
В результате выделили семь основных групп симптомов. Первая: температура, озноб, слабость и кашель — как при гриппе. Вторая: насморк, чихание, першение в горле, заложенность носа, как при обычной простуде. Третья — боль в суставах и мышцах, четвертая — воспаление глаз и слизистых оболочек, пятая — проблемы с легкими, включая пневмонию и одышку, шестая — нарушения в желудочно-кишечном тракте, в том числе диарея, седьмая — потеря обоняния и вкуса.
Причем каждая группа симптомов так или иначе связана с особенностями иммунитета. Так, запахов и вкусов обычно лишались люди с повышенным уровнем Т-лимфоцитов. Высокая температура, как правило, коррелировала с формированием иммунологической памяти — способности иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать антиген, с которым организм ранее сталкивался. Такие пациенты могут рассчитывать на более стойкую защиту при повторной встрече с SARS-CoV-2.
Кроме того, обнаружили, что иммунная система продолжала бороться с болезнью, даже спустя несколько недель после выздоровления. С одной стороны, именно этим можно объяснить, почему многие перенесшие COVID-19 жалуются на слабость и быструю утомляемость. С другой — в будущем это чревато развитием аутоиммунных заболеваний.
COVID все возрасты покорны
Полгода спустя британские исследователи выпустили
собственный список основных симптомов. В Университетском колледже Лондона
сделали упор на неочевидные признаки, характерные для ранней стадии заболевания.
Дело в том, что перечень ВОЗ
— температура, кашель, потеря обоняния — позволяет правильно диагностировать не более 69 процентов случаев COVID-19. С учетом того, что и ПЦР-тест не всегда способен выявить вирус в биологических образцах, ученые предложили ориентироваться на возраст пациентов.
Так, у детей и подростков от пяти до 17 лет основным симптомом ковида надо считать головную боль. У молодежи пропадает аппетит, а вот у людей постарше ломит мышцы.
По мнению авторов работы, такой подход выявляет коронавирус в среднем на день раньше.
Великолепная семерка
А на прошлой неделе в Королевском колледже Лондона определили
семь основных симптомов COVID-19.
Ученые проанализировали данные тестов на SARS-CoV-2 более чем миллиона британцев от пяти лет и старше (почти у шести с половиной тысяч — положительные). Всех попросили заполнить специальную анкету о самочувствии.
Выяснилось, что из 26 симптомов, включенных в список, с положительным ПЦР-тестом коррелировали только семь. Это потеря или нарушение обоняния, проблемы со вкусовыми ощущениями, высокая температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Причем при разных штаммах было по-разному.
Так, при альфе преобладали кашель и боль в горле. Хотя при первоначальном — диком — штамме лидировала потеря обоняния.
От волны к волне
Похожие результаты получили
в Оксфордском университете
на основе пяти миллионов тестов, выполненных с апреля 2020 года по август 2021-го. Параллельно исследователи изучили истории болезни более 27 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом, причем у 52 процентов из них ковид был бессимптомный.
Оказалось, что с апреля по май прошлого года — когда в Британии свирепствовал так называемый дикий штамм и еще никого не вакцинировали — большинство заболевших жаловались на боли в горле, кашель, высокую температуру, потерю вкуса и обоняния. С января 2021 года доминировал альфа-вариант и среди симптомов лидировали нарушение и/или потеря обоняния и вкуса. С приходом индийского штамма (дельта) преобладали головная боль и высокая температура.
Похожая ситуация и в Москве
, где тоже в основном дельта-штамм.
"Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса мы имеем дело. На протяжении лета еженедельно на базе Центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время сто процентов доминирует дельта-штамм коронавируса", — сообщала журналистам в конце сентября заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
Значит, основные симптомы на ранней стадии — головная боль и высокая температура. Правда, это касается прежде всего непривитых. Поскольку, как отмечают специалисты, уже после первой дозы противокоронавирусной вакцины шансы заболеть значительно снижаются.