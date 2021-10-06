Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/korova-1753276648.html
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров - РИА Новости, 06.10.2021
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров
На пастбище в Биробиджанском районе Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:34
2021-10-06T09:49
происшествия
биробиджанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699732_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_97d81efba6a84a3b2f2648e0cce8c43e.jpg
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. На пастбище в Биробиджанском районе Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки".По словам местных жителей, это произошло на третьем километре осушительной системы "Надеждинская", недалеко от поля, засеянного соей. "То есть соя важнее жизни, получается? &lt;…&gt; Осенью все коровы глубокостельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни", — говорится в обращении жителей села Надеждинское, опубликованном на странице зоозащитников в Instagram.Сельчане уточнили, что четырех коров убили наповал, двух раненых им пришлось дорезать, а еще двух до сих пор не нашли. Подобное происходит в Надеждинском уже второй год подряд."В прошлом году коров расстреляли дробью. Животные выжили, но утратили свои свойства давать молоко и производить потомство", — объясняется в сообщении.В региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что проверяют это заявление. "Мы обратились в полицию, чтобы они выяснили все обстоятельства преступления. Вплоть до наличия разрешений у сельчан на оружие", — сказала представитель ведомства. После этого прокуроры будут принимать решение о дальнейших действиях.
https://ria.ru/20211005/dtp-1753157136.html
биробиджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699732_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_436e077eca8c3400c6fb42a4fe7e6781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, биробиджанский район
08:34 06.10.2021 (обновлено: 09:49 06.10.2021)
 
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров

На пастбище в ЕАО обнаружили шесть расстрелянных коров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства
Коровы на территории животноводческого хозяйства - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. На пастбище в Биробиджанском районе Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки".
По словам местных жителей, это произошло на третьем километре осушительной системы "Надеждинская", недалеко от поля, засеянного соей.
"То есть соя важнее жизни, получается? <…> Осенью все коровы глубокостельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни", — говорится в обращении жителей села Надеждинское, опубликованном на странице зоозащитников в Instagram.
Сельчане уточнили, что четырех коров убили наповал, двух раненых им пришлось дорезать, а еще двух до сих пор не нашли. Подобное происходит в Надеждинском уже второй год подряд.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:11
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
"В прошлом году коров расстреляли дробью. Животные выжили, но утратили свои свойства давать молоко и производить потомство", — объясняется в сообщении.
В региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что проверяют это заявление.
"Мы обратились в полицию, чтобы они выяснили все обстоятельства преступления. Вплоть до наличия разрешений у сельчан на оружие", — сказала представитель ведомства.
После этого прокуроры будут принимать решение о дальнейших действиях.
 
ПроисшествияБиробиджанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния