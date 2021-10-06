https://ria.ru/20211006/korova-1753276648.html
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров - РИА Новости, 06.10.2021
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров
На пастбище в Биробиджанском районе Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:34
2021-10-06T08:34
2021-10-06T09:49
происшествия
биробиджанский район
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ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. На пастбище в Биробиджанском районе Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки".По словам местных жителей, это произошло на третьем километре осушительной системы "Надеждинская", недалеко от поля, засеянного соей. "То есть соя важнее жизни, получается? <…> Осенью все коровы глубокостельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни", — говорится в обращении жителей села Надеждинское, опубликованном на странице зоозащитников в Instagram.Сельчане уточнили, что четырех коров убили наповал, двух раненых им пришлось дорезать, а еще двух до сих пор не нашли. Подобное происходит в Надеждинском уже второй год подряд."В прошлом году коров расстреляли дробью. Животные выжили, но утратили свои свойства давать молоко и производить потомство", — объясняется в сообщении.В региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что проверяют это заявление. "Мы обратились в полицию, чтобы они выяснили все обстоятельства преступления. Вплоть до наличия разрешений у сельчан на оружие", — сказала представитель ведомства. После этого прокуроры будут принимать решение о дальнейших действиях.
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происшествия, биробиджанский район
08:34 06.10.2021 (обновлено: 09:49 06.10.2021)
На пастбище в ЕАО обнаружили расстрелянных коров
На пастбище в ЕАО обнаружили шесть расстрелянных коров
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости.
На пастбище в Биробиджанском районе
Еврейской автономной области обнаружили шесть расстрелянных коров, сообщает общество защиты животных "Добрые руки".
По словам местных жителей, это произошло на третьем километре осушительной системы "Надеждинская", недалеко от поля, засеянного соей.
"То есть соя важнее жизни, получается? <…> Осенью все коровы глубокостельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни", — говорится в обращении жителей села Надеждинское, опубликованном на странице зоозащитников в Instagram
.
Сельчане уточнили, что четырех коров убили наповал, двух раненых им пришлось дорезать, а еще двух до сих пор не нашли. Подобное происходит в Надеждинском уже второй год подряд.
"В прошлом году коров расстреляли дробью. Животные выжили, но утратили свои свойства давать молоко и производить потомство", — объясняется в сообщении.
В региональной прокуратуре РИА Новости рассказали, что проверяют это заявление.
"Мы обратились в полицию, чтобы они выяснили все обстоятельства преступления. Вплоть до наличия разрешений у сельчан на оружие", — сказала представитель ведомства.
После этого прокуроры будут принимать решение о дальнейших действиях.