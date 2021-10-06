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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html
Мир ждет более опасная пандемия
Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021
Мир ждет более опасная пандемия
Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:23
2021-10-06T20:24
распространение коронавируса
в мире
азия
юго-восточная азия
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию, заявил в среду на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.Новый коронавирус Sars-CoV-2, как установлено, перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина, напомнил участникам встречи профессор. Он отметил, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни."Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", - сказал Ван Линьфа, слова которого приводит газета Straits Times.В этом случае, по его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из новых вирусов, получившихся таким образом, может затем снова перейти на человека и вызвать пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3."Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии", - добавил профессор.В качестве мер готовности к новой пандемии видоизмененного новейшего коронавируса Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, исследования с целью выявления потенциала перехода таких вирусов к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире, сообщает Straits Times.Профессор Ван Линьфа был членом чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, работавшего в начале пандемии коронавирусной инфекции. Он также участвовал в исследованиях, доказавших возможность перехода коронавируса на человека через еще одно животное в качестве промежуточного звена.В настоящее время ученый занят исследованием феномена наиболее высокого, универсального по противодействию разным штаммам, иммунитета к коронавирусной инфекции, наблюдаемого у людей, переболевших в прошлом Sars и вакцинированных в период пандемии COVID-19 разработанными в этот период вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщает издание.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html
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в мире, азия, юго-восточная азия, коронавирус covid-19
20:23 06.10.2021 (обновлено: 20:24 06.10.2021)
 
Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса

Сингапурский ученый Ван Линьфа предупредил о появлении нового коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию, заявил в среду на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.
Новый коронавирус Sars-CoV-2, как установлено, перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина, напомнил участникам встречи профессор. Он отметил, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 17:12Распространение коронавируса
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19
"Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", - сказал Ван Линьфа, слова которого приводит газета Straits Times.
В этом случае, по его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из новых вирусов, получившихся таким образом, может затем снова перейти на человека и вызвать пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.
"Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии", - добавил профессор.
В качестве мер готовности к новой пандемии видоизмененного новейшего коронавируса Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, исследования с целью выявления потенциала перехода таких вирусов к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире, сообщает Straits Times.
Двухцветная летучая мышь в центре зимней передержки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 06:37
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Профессор Ван Линьфа был членом чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, работавшего в начале пандемии коронавирусной инфекции. Он также участвовал в исследованиях, доказавших возможность перехода коронавируса на человека через еще одно животное в качестве промежуточного звена.
В настоящее время ученый занят исследованием феномена наиболее высокого, универсального по противодействию разным штаммам, иммунитета к коронавирусной инфекции, наблюдаемого у людей, переболевших в прошлом Sars и вакцинированных в период пандемии COVID-19 разработанными в этот период вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщает издание.
 
Распространение коронавирусаВ миреАзияЮго-Восточная АзияКоронавирус COVID-19
 
 
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