https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html

Мир ждет более опасная пандемия

Сингапурский ученый предупредил о появлении нового коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021

Мир ждет более опасная пандемия

Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:23

2021-10-06T20:23

2021-10-06T20:24

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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию, заявил в среду на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.Новый коронавирус Sars-CoV-2, как установлено, перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина, напомнил участникам встречи профессор. Он отметил, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни."Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", - сказал Ван Линьфа, слова которого приводит газета Straits Times.В этом случае, по его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из новых вирусов, получившихся таким образом, может затем снова перейти на человека и вызвать пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3."Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии", - добавил профессор.В качестве мер готовности к новой пандемии видоизмененного новейшего коронавируса Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, исследования с целью выявления потенциала перехода таких вирусов к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире, сообщает Straits Times.Профессор Ван Линьфа был членом чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, работавшего в начале пандемии коронавирусной инфекции. Он также участвовал в исследованиях, доказавших возможность перехода коронавируса на человека через еще одно животное в качестве промежуточного звена.В настоящее время ученый занят исследованием феномена наиболее высокого, универсального по противодействию разным штаммам, иммунитета к коронавирусной инфекции, наблюдаемого у людей, переболевших в прошлом Sars и вакцинированных в период пандемии COVID-19 разработанными в этот период вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщает издание.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html

https://ria.ru/20211004/myshi-1752924627.html

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в мире, азия, юго-восточная азия, коронавирус covid-19