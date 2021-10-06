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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19
Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ранее "слитые" заявки на грант,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:12
2021-10-06T17:21
в мире
наука
сша
ухань
китай
воз
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ранее "слитые" заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)."Международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы", - говорится на сайте газеты.По словам эксперта, который предпочел остаться неизвестным, проект предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов."Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100% совпадать с каким-либо", - приводит издание слова эксперта.По данным газеты, заявку подал президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии и Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж.По данным Telegraph, Дасзак - противник версии происхождения коронавируса, согласно которой он был создан в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751253016.html
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750799726.html
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в мире, наука, сша, ухань, китай, воз, коронавирус covid-19
17:12 06.10.2021 (обновлено: 17:21 06.10.2021)
 
СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19

СМИ: ученые из США и Уханя планировали создать новые коронавирусы до пандемии COVID-19

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ранее "слитые" заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
"Международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы", - говорится на сайте газеты.
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 10:55Распространение коронавируса
СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году
По словам эксперта, который предпочел остаться неизвестным, проект предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.
"Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100% совпадать с каким-либо", - приводит издание слова эксперта.
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19 сентября, 15:10Распространение коронавируса
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом
По данным газеты, заявку подал президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии и Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж.
По данным Telegraph, Дасзак - противник версии происхождения коронавируса, согласно которой он был создан в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".
Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.
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20 августа, 13:14Наука
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