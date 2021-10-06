https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753372805.html

СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19

СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

СМИ: ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19

Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ранее "слитые" заявки на грант,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:12

2021-10-06T17:12

2021-10-06T17:21

в мире

наука

сша

ухань

китай

воз

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ранее "слитые" заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)."Международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы", - говорится на сайте газеты.По словам эксперта, который предпочел остаться неизвестным, проект предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов."Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100% совпадать с каким-либо", - приводит издание слова эксперта.По данным газеты, заявку подал президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии и Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж.По данным Telegraph, Дасзак - противник версии происхождения коронавируса, согласно которой он был создан в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751253016.html

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750799726.html

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

сша

ухань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, сша, ухань, китай, воз, коронавирус covid-19