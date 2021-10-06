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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753323863.html
Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей
Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей - РИА Новости, 06.10.2021
Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей
Ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в "красную зону" эпидемиологической РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:42
2021-10-06T13:42
распространение коронавируса
в мире
украина
коронавирус covid-19
денис шмыгаль
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в "красную зону" эпидемиологической опасности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.В последнее время на Украине растет уровень заболеваемости COVID-19. С 23 сентября страна перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что минздрав ожидает пик заболеваемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря, ситуация с COVID-19 в регионах быстро ухудшается.По его словам, "красная зона" означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения будут работать при условии 100% вакцинации работников и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение будет переведено онлайн.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на десять квадратных метров.
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в мире, украина, коронавирус covid-19, денис шмыгаль
13:42 06.10.2021
 
Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей

Премьер Украины Шмыгаль: ситуация с COVID-19 в ряде областей приобрела угрожающий масштаб

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДень вышиванки во Львове
День вышиванки во Львове - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в "красную зону" эпидемиологической опасности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В последнее время на Украине растет уровень заболеваемости COVID-19. С 23 сентября страна перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что минздрав ожидает пик заболеваемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря, ситуация с COVID-19 в регионах быстро ухудшается.
"В некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб… В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", - заявил Шмыгаль в среду на заседании правительства.
По его словам, "красная зона" означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения будут работать при условии 100% вакцинации работников и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение будет переведено онлайн.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на десять квадратных метров.
 
Распространение коронавирусаВ миреУкраинаКоронавирус COVID-19Денис Шмыгаль
 
 
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