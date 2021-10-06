https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753323863.html

Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей

Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей - РИА Новости, 06.10.2021

Украинский премьер заявил об угрожающей ситуации с COVID-19 в ряде областей

Ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в "красную зону" эпидемиологической РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:42

2021-10-06T13:42

2021-10-06T13:42

распространение коронавируса

в мире

украина

коронавирус covid-19

денис шмыгаль

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в "красную зону" эпидемиологической опасности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.В последнее время на Украине растет уровень заболеваемости COVID-19. С 23 сентября страна перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что минздрав ожидает пик заболеваемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря, ситуация с COVID-19 в регионах быстро ухудшается.По его словам, "красная зона" означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения будут работать при условии 100% вакцинации работников и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение будет переведено онлайн.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на десять квадратных метров.

украина

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2021

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в мире, украина, коронавирус covid-19, денис шмыгаль