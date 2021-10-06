https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753301434.html

В Москве за сутки госпитализировали 1088 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1088 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1088 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 088 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 468 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:39

2021-10-06T11:39

2021-10-06T11:39

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 088 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 468 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 399 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 502 833. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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