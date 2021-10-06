https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299203.html

В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 929 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:32

2021-10-06T11:32

2021-10-06T13:54

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571373_0:197:2418:1557_1920x0_80_0_0_10548d39b31bb9ee5dc24731151eb7b2.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 929 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46. Накануне сообщалось о 895 летальных исходах. Общее количество умерших за время пандемии достигло 212 625 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 25 133 (днем ранее было 25 110) — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста сохраняется на уровне 0,33 процента. Выписался после лечения 19 841 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3589 (накануне сообщалось о 3827), Санкт-Петербурге — 2187, Подмосковье — 1410, Самарской области — 638, Нижегородской — 611, Воронежской — 597, Башкирии — 536, Свердловской области — 531, Пермском крае — 518, Ростовской области — 514.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 15, а на Чукотке — 16.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 235 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 236 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html

https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии