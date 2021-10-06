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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299203.html
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 929 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:32
2021-10-06T13:54
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 929 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46. Накануне сообщалось о 895 летальных исходах. Общее количество умерших за время пандемии достигло 212 625 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 25 133 (днем ранее было 25 110) — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста сохраняется на уровне 0,33 процента. Выписался после лечения 19 841 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3589 (накануне сообщалось о 3827), Санкт-Петербурге — 2187, Подмосковье — 1410, Самарской области — 638, Нижегородской — 611, Воронежской — 597, Башкирии — 536, Свердловской области — 531, Пермском крае — 518, Ростовской области — 514.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 15, а на Чукотке — 16.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 235 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 236 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 06.10.2021 (обновлено: 13:54 06.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19

В России впервые зарегистрировали более 900 смертей от коронавируса за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 929 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46.
Накануне сообщалось о 895 летальных исходах. Общее количество умерших за время пандемии достигло 212 625 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 25 133 (днем ранее было 25 110) — показатель превышает 25 тысяч уже пятый день подряд. Темп прироста сохраняется на уровне 0,33 процента. Выписался после лечения 19 841 человек.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 07:00Наука
Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19
Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3589 (накануне сообщалось о 3827), Санкт-Петербурге — 2187, Подмосковье — 1410, Самарской области — 638, Нижегородской — 611, Воронежской — 597, Башкирии — 536, Свердловской области — 531, Пермском крае — 518, Ростовской области — 514.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 15, а на Чукотке — 16.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 662 560 человек, 6 778 900 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 235 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 236 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
Мужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:57Распространение коронавируса
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