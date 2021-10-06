https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753289734.html
СМИ: в США начали отказывать в трансплантации не привитым пациентам
СМИ: в США начали отказывать в трансплантации не привитым пациентам - РИА Новости, 06.10.2021
СМИ: в США начали отказывать в трансплантации не привитым пациентам
Система здравоохранения в американском штате Колорадо начала отказывать в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, пишет газета... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:36
2021-10-06T10:36
2021-10-06T10:36
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в американском штате Колорадо начала отказывать в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, пишет газета Washington Post.Правила системы здравоохранения UCHealth оказались в центре внимания во вторник, когда представитель штата Тим Гейтнер сообщил, что одной из жительниц города Колорадо-Спрингс, которая не прошла вакцинацию от COVID-19, было отказано в трансплантации почки. Гейтнер назвал это решение "отвратительным" и дискриминирующим, а также показал письмо, поступившее пациентке из медучреждения.Как сообщается, на прошлой неделе женщина получила уведомление о том, что ее имя в списке ожидания донорского органа будет "заблокировано" и у нее есть 30 дней для прохождения вакцинации. В противном случае ее удалят из списка.Газета не смогла независимо проверить историю женщины, а в UCHealth, ссылаясь на законодательство, отказались обсуждать пациента.При этом во вторник UCHealth подтвердила, что почти все ее реципиенты трансплантатов и доноры органов должны пройти вакцинацию против коронавируса в дополнение к другим прививкам и медицинским требованиям. Представитель системы здравоохранения Дэн Уивер заявил, что другие центры трансплантации в США имеют аналогичную политику или переходят на нее.Как пишет издание, решение медиков может быть объяснено высокими рисками смертельного исхода в случае заражения COVID-19 среди пациентов, которым была проведена пересадка органов. По словам Уивера, уровень смертности от COVID-19 у пациентов после трансплантации колеблется между 20% и 30%, что намного выше среднего уровня смертности в США. Также существуют риски передачи коронавируса от донора к реципиенту, добавил Уивер."Врачи должны учитывать краткосрочные и долгосрочные риски для здоровья пациентов, когда они решают, рекомендовать ли трансплантацию органа", - заявил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/vaktsina-1753061235.html
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в мире, сша, колорадо, колорадо-спрингс, коронавирус covid-19
СМИ: в США начали отказывать в трансплантации не привитым пациентам
Washington Post: в США начали отказывать в трансплантации не привитым от COVID пациентам
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.
Система здравоохранения в американском штате Колорадо
начала отказывать в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, пишет газета Washington Post
.
Правила системы здравоохранения UCHealth оказались в центре внимания во вторник, когда представитель штата Тим Гейтнер сообщил, что одной из жительниц города Колорадо-Спрингс
, которая не прошла вакцинацию от COVID-19, было отказано в трансплантации почки. Гейтнер назвал это решение "отвратительным" и дискриминирующим, а также показал письмо, поступившее пациентке из медучреждения.
Как сообщается, на прошлой неделе женщина получила уведомление о том, что ее имя в списке ожидания донорского органа будет "заблокировано" и у нее есть 30 дней для прохождения вакцинации. В противном случае ее удалят из списка.
Газета не смогла независимо проверить историю женщины, а в UCHealth, ссылаясь на законодательство, отказались обсуждать пациента.
При этом во вторник UCHealth подтвердила, что почти все ее реципиенты трансплантатов и доноры органов должны пройти вакцинацию против коронавируса в дополнение к другим прививкам и медицинским требованиям. Представитель системы здравоохранения Дэн Уивер заявил, что другие центры трансплантации в США
имеют аналогичную политику или переходят на нее.
Как пишет издание, решение медиков может быть объяснено высокими рисками смертельного исхода в случае заражения COVID-19 среди пациентов, которым была проведена пересадка органов. По словам Уивера, уровень смертности от COVID-19 у пациентов после трансплантации колеблется между 20% и 30%, что намного выше среднего уровня смертности в США. Также существуют риски передачи коронавируса от донора к реципиенту, добавил Уивер.
"Врачи должны учитывать краткосрочные и долгосрочные риски для здоровья пациентов, когда они решают, рекомендовать ли трансплантацию органа", - заявил он.