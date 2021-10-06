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Вахтерша украла кольцо школьницы за 373 тысячи, потому что "бес попутал"
Вахтерша украла кольцо школьницы за 373 тысячи, потому что "бес попутал" - РИА Новости, 06.10.2021
Вахтерша украла кольцо школьницы за 373 тысячи, потому что "бес попутал"
Ученица алтайского лицея простила пожилую вахтершу, которая присвоила ее кольцо с 34 бриллиантами за 373 тысячи рублей, суд освободил женщину от наказания,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:00
2021-10-06T12:00
происшествия
барнаул
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Ученица алтайского лицея простила пожилую вахтершу, которая присвоила ее кольцо с 34 бриллиантами за 373 тысячи рублей, суд освободил женщину от наказания, рассказала РИА Новости гособвинитель по этому делу, старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Инна Платонова."Приговор по делу вынесли в сентябре, сами события произошли в апреле этого года в Алтайском педагогическом лицее. Девочке на день рождения отец подарил дорогостоящее кольцо с 34 бриллиантами. Согласно заключению экспертизы, его оценили в 373 146 рублей. Девочка пришла в лицей и перед стволовой зашла в туалет, помыла руки, оставила его на раковине и забыла про него. Охранник, который обходил территорию, нашел это колечко и передал вахтеру", - рассказывает Платонова.Несмотря на всю ценность ювелирного украшения, ученица обнаружила его пропажу не сразу. На следующий день она начала просматривать группу лицея в соцсетях и увидела объявление, в котором сообщалось, что кольцо на вахте. Девочка побежала на вахту, однако там ее ждало разочарование."С вахтером, которой было передано кольцо, беседовали, она пояснила, что кольцо было, но она отдала его другой девочке. Однако какой именно - выяснить не удалось. Позже женщина призналась, что она решила оставить колечко себе", - объяснила гособвинитель.Через некоторое время ювелирное украшение нашлось: мужчина принес директору лицея конверт с кольцом и письмом, в котором неизвестная женщина сообщает, что якобы нашла дорогое украшение у своей дочери и решила вернуть владелице. Однако полицейские быстро выяснили, что письмо написала испугавшаяся допроса 63-летняя вахтерша. В отношении женщины возбудили уголовное дело, из лицея она тут же уволилась."Потерпевшие - люди адекватные, они простили женщину… попросили понизить категорию (дела - ред.), потому что примирение невозможно. Суд приговорил вахтершу к одному году лишения свободы условно и впоследствии, понизив категорию, от наказание ее освободил", - резюмируют Платонова.Гособвинитель рассказала, что все характеризовали пожилую вахтершу только с хорошей стороны. Женщина не судима и ранее не была замешана в сомнительных делах. Свой поступок она объяснила просто: "бес попутал".
https://ria.ru/20211006/moshenniki-1753299794.html
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происшествия, барнаул
12:00 06.10.2021
 
Вахтерша украла кольцо школьницы за 373 тысячи, потому что "бес попутал"

Ученица лицея простила пожилую вахтершу, которая присвоила ее кольцо за 373 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Ученица алтайского лицея простила пожилую вахтершу, которая присвоила ее кольцо с 34 бриллиантами за 373 тысячи рублей, суд освободил женщину от наказания, рассказала РИА Новости гособвинитель по этому делу, старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Инна Платонова.
"Приговор по делу вынесли в сентябре, сами события произошли в апреле этого года в Алтайском педагогическом лицее. Девочке на день рождения отец подарил дорогостоящее кольцо с 34 бриллиантами. Согласно заключению экспертизы, его оценили в 373 146 рублей. Девочка пришла в лицей и перед стволовой зашла в туалет, помыла руки, оставила его на раковине и забыла про него. Охранник, который обходил территорию, нашел это колечко и передал вахтеру", - рассказывает Платонова.
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Несмотря на всю ценность ювелирного украшения, ученица обнаружила его пропажу не сразу. На следующий день она начала просматривать группу лицея в соцсетях и увидела объявление, в котором сообщалось, что кольцо на вахте. Девочка побежала на вахту, однако там ее ждало разочарование.
"С вахтером, которой было передано кольцо, беседовали, она пояснила, что кольцо было, но она отдала его другой девочке. Однако какой именно - выяснить не удалось. Позже женщина призналась, что она решила оставить колечко себе", - объяснила гособвинитель.
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Через некоторое время ювелирное украшение нашлось: мужчина принес директору лицея конверт с кольцом и письмом, в котором неизвестная женщина сообщает, что якобы нашла дорогое украшение у своей дочери и решила вернуть владелице. Однако полицейские быстро выяснили, что письмо написала испугавшаяся допроса 63-летняя вахтерша. В отношении женщины возбудили уголовное дело, из лицея она тут же уволилась.
"Потерпевшие - люди адекватные, они простили женщину… попросили понизить категорию (дела - ред.), потому что примирение невозможно. Суд приговорил вахтершу к одному году лишения свободы условно и впоследствии, понизив категорию, от наказание ее освободил", - резюмируют Платонова.
Гособвинитель рассказала, что все характеризовали пожилую вахтершу только с хорошей стороны. Женщина не судима и ранее не была замешана в сомнительных делах. Свой поступок она объяснила просто: "бес попутал".
 
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