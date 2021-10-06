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Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал - РИА Новости, 06.10.2021
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:02
2021-10-06T19:02
2021-10-06T19:02
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая была выложена в интернет в 1990-х годах, рассказал автор на пресс-конференции."Примерно в 1990 году мы начали говорить об издании "Алхимика" на русском языке, но потом дело не пошло, и пиратская книга утекла в интернет. Я не сильно этому препятствовал, потому что знал, что Россия - это гигантская страна, поэтому я хотел, чтобы у россиян все же был доступ к роману. В 2001 году мой агент поехал в Россию, и книга была переиздана, но это случилось во время так называемого "бумажного кризиса", нам просто не хватало страниц для печати моего произведения!" - поделился писатель.Автор рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий "Алхимика", в 2002 - 10 000 копий, а в 2003 - уже 100 000 копий.Пауло Коэльо — популярный бразильский поэт и прозаик, автор таких всемирно известных произведений, как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Одиннадцать минут". Писатель является одним из наиболее читаемых авторов современности, его романы постоянно входят в списки бестселлеров во всем мире. Книга "Алхимик" попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года как самая переводимая в мире.
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пауло коэльо, новости культуры, книги
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
Коэльо: большинство россиян читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая была выложена в интернет в 1990-х годах, рассказал автор на пресс-конференции.
"Примерно в 1990 году мы начали говорить об издании "Алхимика" на русском языке, но потом дело не пошло, и пиратская книга утекла в интернет. Я не сильно этому препятствовал, потому что знал, что Россия - это гигантская страна, поэтому я хотел, чтобы у россиян все же был доступ к роману. В 2001 году мой агент поехал в Россию, и книга была переиздана, но это случилось во время так называемого "бумажного кризиса", нам просто не хватало страниц для печати моего произведения!" - поделился писатель.
Автор рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий "Алхимика", в 2002 - 10 000 копий, а в 2003 - уже 100 000 копий.
"В 2006 году я отправился в поездку по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. По пути я делал остановки в городах и разговаривал со своими читателями. В итоге я понял, что все они знакомы именно с пиратской версией моей книги из 90-х, а не с печатным вариантом", - добавил Коэльо.
Пауло Коэльо — популярный бразильский поэт и прозаик, автор таких всемирно известных произведений, как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Одиннадцать минут". Писатель является одним из наиболее читаемых авторов современности, его романы постоянно входят в списки бестселлеров во всем мире. Книга "Алхимик" попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года как самая переводимая в мире.