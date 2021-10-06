Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/koelo-1753402839.html
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал - РИА Новости, 06.10.2021
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал
Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:02
2021-10-06T19:02
культура
пауло коэльо
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564004745_0:16:2048:1168_1920x0_80_0_0_4dd23746c13695ed90350ed55368920b.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая была выложена в интернет в 1990-х годах, рассказал автор на пресс-конференции."Примерно в 1990 году мы начали говорить об издании "Алхимика" на русском языке, но потом дело не пошло, и пиратская книга утекла в интернет. Я не сильно этому препятствовал, потому что знал, что Россия - это гигантская страна, поэтому я хотел, чтобы у россиян все же был доступ к роману. В 2001 году мой агент поехал в Россию, и книга была переиздана, но это случилось во время так называемого "бумажного кризиса", нам просто не хватало страниц для печати моего произведения!" - поделился писатель.Автор рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий "Алхимика", в 2002 - 10 000 копий, а в 2003 - уже 100 000 копий.Пауло Коэльо — популярный бразильский поэт и прозаик, автор таких всемирно известных произведений, как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Одиннадцать минут". Писатель является одним из наиболее читаемых авторов современности, его романы постоянно входят в списки бестселлеров во всем мире. Книга "Алхимик" попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года как самая переводимая в мире.
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564004745_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_853138412fe4944b0cb7bdd7f95c6c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пауло коэльо, новости культуры, книги
19:02 06.10.2021
 
Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал

Коэльо: большинство россиян читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал

© AP Photo / Andrew MedichiniПаоло Коэльо
Паоло Коэльо - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая была выложена в интернет в 1990-х годах, рассказал автор на пресс-конференции.
"Примерно в 1990 году мы начали говорить об издании "Алхимика" на русском языке, но потом дело не пошло, и пиратская книга утекла в интернет. Я не сильно этому препятствовал, потому что знал, что Россия - это гигантская страна, поэтому я хотел, чтобы у россиян все же был доступ к роману. В 2001 году мой агент поехал в Россию, и книга была переиздана, но это случилось во время так называемого "бумажного кризиса", нам просто не хватало страниц для печати моего произведения!" - поделился писатель.
Автор рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий "Алхимика", в 2002 - 10 000 копий, а в 2003 - уже 100 000 копий.
"В 2006 году я отправился в поездку по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. По пути я делал остановки в городах и разговаривал со своими читателями. В итоге я понял, что все они знакомы именно с пиратской версией моей книги из 90-х, а не с печатным вариантом", - добавил Коэльо.
Пауло Коэльо — популярный бразильский поэт и прозаик, автор таких всемирно известных произведений, как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Одиннадцать минут". Писатель является одним из наиболее читаемых авторов современности, его романы постоянно входят в списки бестселлеров во всем мире. Книга "Алхимик" попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года как самая переводимая в мире.
Книги осени 2021
24 сентября, 08:00Культура
Тарантино, Акунин, Роулинг и Несбё: главные книги этой осени
 
КультураПауло КоэльоНовости культурыКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния