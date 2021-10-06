https://ria.ru/20211006/koelo-1753402839.html

Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал

Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал - РИА Новости, 06.10.2021

Коэльо: россияне читали пиратскую версию "Алхимика", а не оригинал

Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:02

2021-10-06T19:02

2021-10-06T19:02

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство российских поклонников романов всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо читали именно пиратскую версию произведения "Алхимик", которая была выложена в интернет в 1990-х годах, рассказал автор на пресс-конференции."Примерно в 1990 году мы начали говорить об издании "Алхимика" на русском языке, но потом дело не пошло, и пиратская книга утекла в интернет. Я не сильно этому препятствовал, потому что знал, что Россия - это гигантская страна, поэтому я хотел, чтобы у россиян все же был доступ к роману. В 2001 году мой агент поехал в Россию, и книга была переиздана, но это случилось во время так называемого "бумажного кризиса", нам просто не хватало страниц для печати моего произведения!" - поделился писатель.Автор рассказал, что в 2001 году в России было напечатано всего лишь 3000 копий "Алхимика", в 2002 - 10 000 копий, а в 2003 - уже 100 000 копий.Пауло Коэльо — популярный бразильский поэт и прозаик, автор таких всемирно известных произведений, как "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Одиннадцать минут". Писатель является одним из наиболее читаемых авторов современности, его романы постоянно входят в списки бестселлеров во всем мире. Книга "Алхимик" попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года как самая переводимая в мире.

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пауло коэльо, новости культуры, книги