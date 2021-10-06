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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/knightley-1753155498.html
Кира Найтли получила главную роль в драме "Бостонский душитель"
Кира Найтли получила главную роль в драме "Бостонский душитель" - РИА Новости, 06.10.2021
Кира Найтли получила главную роль в драме "Бостонский душитель"
Британскую актрису Киру Найтли утвердили на главную роль в драме кинокомпании 20th Century Studios под названием "Бостонский душитель" ("Boston strangler"),... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:15
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британскую актрису Киру Найтли утвердили на главную роль в драме кинокомпании 20th Century Studios под названием "Бостонский душитель" ("Boston strangler"), сообщает Deadline.Режиссером выбрали Мэтта Раскина, известного по работе над криминальным фильмом "Crown Heights" (2017). Продюсировать картину будут Ридли Скотт, Кевин Уолш, Том Акерли и Джози Макнамара.Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1960-х годах. В нем расскажут о серийном убийце Альберте де Сальво (Бостонский душитель). Найтли сыграет журналистку Лоретту Маклахлин, которая первая раскрыла историю маньяка вместе с коллегой-репортером Джином Коулом. По данным Deadline, к съемкам драмы планируют приступить в декабре этого года. Они пройдут в Бостоне (США). Дату выхода ленты пока не объявили.
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новости культуры, кира найтли, кино и сериалы, сша, бостон, ридли скотт
03:15 06.10.2021
 

Кира Найтли получила главную роль в драме "Бостонский душитель"

© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктриса Кира Найтли на премьере фильма "Последствия" в Лондоне
Актриса Кира Найтли на премьере фильма Последствия в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британскую актрису Киру Найтли утвердили на главную роль в драме кинокомпании 20th Century Studios под названием "Бостонский душитель" ("Boston strangler"), сообщает Deadline.
Режиссером выбрали Мэтта Раскина, известного по работе над криминальным фильмом "Crown Heights" (2017). Продюсировать картину будут Ридли Скотт, Кевин Уолш, Том Акерли и Джози Макнамара.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1960-х годах. В нем расскажут о серийном убийце Альберте де Сальво (Бостонский душитель). Найтли сыграет журналистку Лоретту Маклахлин, которая первая раскрыла историю маньяка вместе с коллегой-репортером Джином Коулом.
По данным Deadline, к съемкам драмы планируют приступить в декабре этого года. Они пройдут в Бостоне (США).
Дату выхода ленты пока не объявили.
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