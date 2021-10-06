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Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным
Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным - РИА Новости, 06.10.2021
Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным
Федеральная служба разведки Швейцарии в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами следила за арестованным по запросу США российским бизнесменом... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:13
2021-10-06T09:13
2021-10-06T09:13
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ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Федеральная служба разведки Швейцарии в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами следила за арестованным по запросу США российским бизнесменом Владиславом Клюшиным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Как сообщается на сайте компании, IT-решения "М13" используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, "разведка Швейцарии активно работала и более того сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии, при этом документы, в которых упоминается Клюшин, находятся в разделе особо важных данных, связаны с информацией об управлении источниками и не подлежат разглашению.Собеседник агентства отметил, что данные о Клюшине содержатся и в сопряженной с PES системе Quattro P, которая используется для идентификации определенных категорий иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию или выезжающих из нее, а также отслеживания их передвижения вплоть до идентификации их лиц. Закрытый список персон, которые должны быть внесены в Quattro P, определяет Федеральный совет, с учетом имеющихся на момент принятия решения угроз и опасностей.По данным РИА Новости, адвокаты несколько раз запрашивали швейцарскую сторону о том, как данные Владислава Клюшина попали в системы PES и Quattro P, однако получили отказ со ссылкой на ограничения федеральных законов "О разведывательных данных", "О защите данных".
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в мире, сша, швейцария
Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным
Источник: швейцарская разведка давно следила за российским бизнесменом Клюшиным
ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости.
Федеральная служба разведки Швейцарии
в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами следила за арестованным по запросу США российским бизнесменом Владиславом Клюшиным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США
, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Как сообщается на сайте компании, IT-решения "М13" используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, "разведка Швейцарии активно работала и более того сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии, при этом документы, в которых упоминается Клюшин, находятся в разделе особо важных данных, связаны с информацией об управлении источниками и не подлежат разглашению.
Собеседник агентства отметил, что данные о Клюшине содержатся и в сопряженной с PES системе Quattro P, которая используется для идентификации определенных категорий иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию или выезжающих из нее, а также отслеживания их передвижения вплоть до идентификации их лиц. Закрытый список персон, которые должны быть внесены в Quattro P, определяет Федеральный совет, с учетом имеющихся на момент принятия решения угроз и опасностей.
"Федеральная служба разведки не имеет права сообщать, принадлежит ли Владислав Клюшин к какой-либо из категорий граждан, включенных в закрытые списки, но она может сообщить, упоминается ли тот в системе Quattro P. Клюшин там упоминается, но неизвестно, в связи с чем, что может указывать на политический характер данного дела", - добавил источник РИА Новости.
По данным РИА Новости, адвокаты несколько раз запрашивали швейцарскую сторону о том, как данные Владислава Клюшина попали в системы PES и Quattro P, однако получили отказ со ссылкой на ограничения федеральных законов "О разведывательных данных", "О защите данных".