https://ria.ru/20211006/klyushin-1753279031.html

Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным

Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным - РИА Новости, 06.10.2021

Источник рассказал о слежке швейцарской разведки за бизнесменом Клюшиным

Федеральная служба разведки Швейцарии в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами следила за арестованным по запросу США российским бизнесменом... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:13

2021-10-06T09:13

2021-10-06T09:13

в мире

сша

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Федеральная служба разведки Швейцарии в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами следила за арестованным по запросу США российским бизнесменом Владиславом Клюшиным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Как сообщается на сайте компании, IT-решения "М13" используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации. Федеральное управление юстиции Швейцарии в конце июня удовлетворило запрос США об экстрадиции российского бизнесмена.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования в отношении бизнесмена, "разведка Швейцарии активно работала и более того сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина". По его словам, информация подтверждается документами из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии, при этом документы, в которых упоминается Клюшин, находятся в разделе особо важных данных, связаны с информацией об управлении источниками и не подлежат разглашению.Собеседник агентства отметил, что данные о Клюшине содержатся и в сопряженной с PES системе Quattro P, которая используется для идентификации определенных категорий иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию или выезжающих из нее, а также отслеживания их передвижения вплоть до идентификации их лиц. Закрытый список персон, которые должны быть внесены в Quattro P, определяет Федеральный совет, с учетом имеющихся на момент принятия решения угроз и опасностей.По данным РИА Новости, адвокаты несколько раз запрашивали швейцарскую сторону о том, как данные Владислава Клюшина попали в системы PES и Quattro P, однако получили отказ со ссылкой на ограничения федеральных законов "О разведывательных данных", "О защите данных".

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, швейцария