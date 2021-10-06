https://ria.ru/20211006/klimov-1753418678.html

В Совфеде пообещали ответить на высылку российских дипломатов из НАТО

В Совфеде пообещали ответить на высылку российских дипломатов из НАТО - РИА Новости, 06.10.2021

В Совфеде пообещали ответить на высылку российских дипломатов из НАТО

Решение НАТО выслать восемь сотрудников представительства России при альянсе без ответа не останется и не пройдет незамеченным, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:46

2021-10-06T20:46

2021-10-06T20:46

в мире

андрей климов

нато

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Решение НАТО выслать восемь сотрудников представительства России при альянсе без ответа не останется и не пройдет незамеченным, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в альянсе подтвердили, что были отозваны аккредитации у восьми сотрудников представительства РФ, миссия сокращена до десяти человек."Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и не замеченным не будет", - сказал парламентарий.Климов отметил, что натовцы некоторое время назад на достаточно высоком уровне намекнули, что хотели бы какого-то позитива в развитии отношений с Россией."Мы ответили - давайте предпринимать конкретные шаги. Мы в ответ толком ничего не услышали, но теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги (альянса), то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие", - заключил политик.

https://ria.ru/20211006/nato-1753391903.html

россия

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в мире, андрей климов, нато, россия