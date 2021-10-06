https://ria.ru/20211006/klimat-1753282251.html

Минприроды назвало главные климатические риски для России

Минприроды назвало главные климатические риски для России - РИА Новости, 06.10.2021

Минприроды назвало главные климатические риски для России

Наводнения, лесные пожары и жара являются основными климатическими рисками для России, говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:51

2021-10-06T09:51

2021-10-06T11:35

общество

азия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наводнения, лесные пожары и жара являются основными климатическими рисками для России, говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, утвержденном главой Минприроды Александром Козловым.Документ имеется в распоряжении РИА Новости."Наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара", - говорится в документе.Кроме того, отмечается, что количество опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли значительный ущерб, на территории страны за последние двадцать лет выросло вдвое.Авторы документа также приводят прогнозы зарубежных климатологов, согласно которым, риски природных пожаров в некоторых регионах Азии увеличатся втрое.Между тем, в Минприроды видят большой потенциал для адаптации страны к двум глобальным рискам - дефициту воды и продовольствия. Большая территория России позволяет с некоторым оптимизмом полагать, что предупреждающие меры заработают быстрее, чем медленные процессы дефицита воды и еды достигнут пика.Как уточнили в пресс-службе, приводя слова главы ведомства Александра Козлова, за прошедшее десятилетие проведены работы по защите более полутора миллионов земель сельскохозяйственного назначения от ветровой эрозии и более миллиона гектаров от водной эрозии. Вовлечено в оборот около одного миллиона гектаров выбывших ранее сельскохозяйственных угодий. Министр также отметил принятые в этом году знаковые изменения в законодательстве. В частности, утверждена Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года.

https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html

https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, азия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия