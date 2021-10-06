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https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753384978.html
Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров
Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров - РИА Новости, 06.10.2021
Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров
Трансляция запуска корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура набрала в интернете более 13 миллионов просмотров, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:02
2021-10-06T20:29
общество
интернет
байконур (город)
антон шкаплеров
международная космическая станция (мкс)
союз мс
юлия пересильд
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трансляция запуска корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура набрала в интернете более 13 миллионов просмотров, заявила РИА Новости пресс-служба Первого канала.Во вторник космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе."Это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения", — говорится в сообщении.Комментировали эфир Владимир Познер и космонавт Александр Мисуркин.Отмечается, что онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе "Яндекс.Дзен" и в социальной сети TikTok.
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общество, интернет, байконур (город), антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), союз мс, юлия пересильд, космос, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
18:02 06.10.2021 (обновлено: 20:29 06.10.2021)
 
Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров

Трансляция запуска "киноэкипажа" в космос набрала в Сети более 13 миллионов просмотров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трансляция запуска корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура набрала в интернете более 13 миллионов просмотров, заявила РИА Новости пресс-служба Первого канала.
Во вторник космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:13
"Русские снова впереди": как на Западе оценили полет "киноэкипажа" к МКС
"Это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения", — говорится в сообщении.
Комментировали эфир Владимир Познер и космонавт Александр Мисуркин.
Отмечается, что онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе "Яндекс.Дзен" и в социальной сети TikTok.
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
1 из 13

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
2 из 13

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Pool
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток No31 космодрома Байконур
3 из 13

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко доставлены автобусом к космическому кораблю Союз МС-19
4 из 13

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

© РИА Новости / Pool
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
5 из 13

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Антон Шкаплеров во время облачения в скафандры
6 из 13

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время облачения в скафандры перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
7 из 13

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд во время облачения в скафандр перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
8 из 13

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
9 из 13

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
10 из 13

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
11 из 13

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
12 из 13

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
13 из 13

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Pool
Перейти в фотобанк
3 из 13

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

© РИА Новости / Pool
Перейти в фотобанк
5 из 13

Через три с небольшим часа корабль, совершивший два витка вокруг Земли, не без приключений состыковался с МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 13

На борт станции команда поднялась, когда в Москве уже наступил вечер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
13 из 13

Юлия Пересильд перед стартом корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
ОбществоИнтернетБайконур (город)Антон ШкаплеровМеждународная космическая станция (МКС)Союз МСЮлия ПересильдКосмосКлим ШипенкоРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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