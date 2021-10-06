https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753384978.html

Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров

Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров - РИА Новости, 06.10.2021

Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров

Трансляция запуска корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура набрала в интернете более 13 миллионов просмотров, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:02

2021-10-06T18:02

2021-10-06T20:29

общество

интернет

байконур (город)

антон шкаплеров

международная космическая станция (мкс)

союз мс

юлия пересильд

космос

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трансляция запуска корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура набрала в интернете более 13 миллионов просмотров, заявила РИА Новости пресс-служба Первого канала.Во вторник космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе."Это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения", — говорится в сообщении.Комментировали эфир Владимир Познер и космонавт Александр Мисуркин.Отмечается, что онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе "Яндекс.Дзен" и в социальной сети TikTok.

https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753308392.html

байконур (город)

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интернет, байконур (город), антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), союз мс, юлия пересильд, космос, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос