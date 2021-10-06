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Туризм
https://ria.ru/20211006/khorvatiya-1753300581.html
Хорватия упростила условия въезда для россиян
Хорватия упростила условия въезда для россиян - РИА Новости, 06.10.2021
Хорватия упростила условия въезда для россиян
Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:11
2021-10-06T12:11
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новости - туризм
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает АТОР.Россия исключена из списка стран, к которым применяются особые эпидемиологические меры, составленного Хорватским институтом общественного здравоохранения, рассказали в Представительстве по туризму республики.Таким образом, для привитых "Спутником V" в последние 365 дней или переболевших COVID-19 россиян отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-анализа или теста на антигены до отправления в Хорватию. Им понадобятся сертификат о вакцинации или справка с Госуслуг о перенесенной коронавирусной инфекции.Непереболевшие и неиммунизированные туристы при въезде должны предъявить отрицательный результаты ПЦР-теста сроком не старше 72 часов с момента взятия биоматериала или данные анализа на антигены не старше 48 часов.Как и прежде, от тестирования на COVID-19 освобождены дети до 12 лет при условии, если у их родителей есть хотя бы один из документов, подтверждающий ковидный статус.Сертификаты и документы должны быть на английском языке, с указанием паспортных данных туриста.Также Хорватия смягчила требования к подаче документов на национальную визу. Теперь лицам, которые путешествуют в Хорватию с целью туризма, нужно представить только подтверждение бронирования или оплаченного проживания. Ранее требовалось заранее перевести деньги за пребывание в гостинице или в апартаментах.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
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хорватия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
12:11 06.10.2021
 
Хорватия упростила условия въезда для россиян

Власти Хорватии не будут требовать результаты ПЦР-теста у привитых "Спутником V" россиян

CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.Шибеник в Хорватии
Шибеник в Хорватии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает АТОР.
Россия исключена из списка стран, к которым применяются особые эпидемиологические меры, составленного Хорватским институтом общественного здравоохранения, рассказали в Представительстве по туризму республики.
Таким образом, для привитых "Спутником V" в последние 365 дней или переболевших COVID-19 россиян отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-анализа или теста на антигены до отправления в Хорватию. Им понадобятся сертификат о вакцинации или справка с Госуслуг о перенесенной коронавирусной инфекции.
Непереболевшие и неиммунизированные туристы при въезде должны предъявить отрицательный результаты ПЦР-теста сроком не старше 72 часов с момента взятия биоматериала или данные анализа на антигены не старше 48 часов.
Как и прежде, от тестирования на COVID-19 освобождены дети до 12 лет при условии, если у их родителей есть хотя бы один из документов, подтверждающий ковидный статус.
Сертификаты и документы должны быть на английском языке, с указанием паспортных данных туриста.
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Также Хорватия смягчила требования к подаче документов на национальную визу. Теперь лицам, которые путешествуют в Хорватию с целью туризма, нужно представить только подтверждение бронирования или оплаченного проживания. Ранее требовалось заранее перевести деньги за пребывание в гостинице или в апартаментах.
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