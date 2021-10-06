https://ria.ru/20211006/khorvatiya-1753300581.html
Хорватия упростила условия въезда для россиян
Хорватия упростила условия въезда для россиян - РИА Новости, 06.10.2021
Хорватия упростила условия въезда для россиян
Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:11
2021-10-06T12:11
2021-10-06T12:11
туризм
хорватия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727061511_55:0:1679:913_1920x0_80_0_0_43f0518ae1efa142a3a97aab44ccd630.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает АТОР.Россия исключена из списка стран, к которым применяются особые эпидемиологические меры, составленного Хорватским институтом общественного здравоохранения, рассказали в Представительстве по туризму республики.Таким образом, для привитых "Спутником V" в последние 365 дней или переболевших COVID-19 россиян отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-анализа или теста на антигены до отправления в Хорватию. Им понадобятся сертификат о вакцинации или справка с Госуслуг о перенесенной коронавирусной инфекции.Непереболевшие и неиммунизированные туристы при въезде должны предъявить отрицательный результаты ПЦР-теста сроком не старше 72 часов с момента взятия биоматериала или данные анализа на антигены не старше 48 часов.Как и прежде, от тестирования на COVID-19 освобождены дети до 12 лет при условии, если у их родителей есть хотя бы один из документов, подтверждающий ковидный статус.Сертификаты и документы должны быть на английском языке, с указанием паспортных данных туриста.Также Хорватия смягчила требования к подаче документов на национальную визу. Теперь лицам, которые путешествуют в Хорватию с целью туризма, нужно представить только подтверждение бронирования или оплаченного проживания. Ранее требовалось заранее перевести деньги за пребывание в гостинице или в апартаментах.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
https://ria.ru/20200804/1575297428.html
хорватия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727061511_167:20:1357:913_1920x0_80_0_0_2a1a09933d58e7bfaacb164e762a19fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
Хорватия упростила условия въезда для россиян
Власти Хорватии не будут требовать результаты ПЦР-теста у привитых "Спутником V" россиян
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Хорватия упрощает условия въезда для граждан РФ, сообщает
АТОР.
Россия исключена из списка стран, к которым применяются особые эпидемиологические меры, составленного Хорватским институтом общественного здравоохранения, рассказали в Представительстве по туризму республики.
Таким образом, для привитых "Спутником V" в последние 365 дней или переболевших COVID-19 россиян отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-анализа или теста на антигены до отправления в Хорватию. Им понадобятся сертификат о вакцинации или справка с Госуслуг о перенесенной коронавирусной инфекции.
Непереболевшие и неиммунизированные туристы при въезде должны предъявить отрицательный результаты ПЦР-теста сроком не старше 72 часов с момента взятия биоматериала или данные анализа на антигены не старше 48 часов.
Как и прежде, от тестирования на COVID-19 освобождены дети до 12 лет при условии, если у их родителей есть хотя бы один из документов, подтверждающий ковидный статус.
Сертификаты и документы должны быть на английском языке, с указанием паспортных данных туриста.
Также Хорватия смягчила требования к подаче документов на национальную визу. Теперь лицам, которые путешествуют в Хорватию с целью туризма, нужно представить только подтверждение бронирования или оплаченного проживания. Ранее требовалось заранее перевести деньги за пребывание в гостинице или в апартаментах.