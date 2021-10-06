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Хинштейн предложил верифицировать образовательные онлайн-курсы
Хинштейн предложил верифицировать образовательные онлайн-курсы - РИА Новости, 06.10.2021
Хинштейн предложил верифицировать образовательные онлайн-курсы
Образовательные онлайн-курсы нужно верифицировать, депутаты уже нового созыва Госдумы планируют детально рассмотреть этот вопрос, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:12
2021-10-06T16:12
общество
александр хинштейн
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Образовательные онлайн-курсы нужно верифицировать, депутаты уже нового созыва Госдумы планируют детально рассмотреть этот вопрос, заявил РИА Новости глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (фракция "Единая Россия")."Речь идет именно об онлайн-образовательных курсах или программах, которые совпадают с существующими реализуемыми сегодня государственными программами в средних образовательных учреждениях, средних-специальных или высших. Мне кажется, они должны быть верифицированы. Более детально эти процессы мы будем уже обсуждать в новом созыве Госдумы с участием профессионального, экспертного сообщества и заинтересованных ведомств, в первую очередь министерством просвещения. Безусловно, если эту ситуацию менять, то потребуются поправки в закон", - рассказал Хинштейн.Сегодня, по его словам, любой учебник или пособие, которые поступают в школу, техникум или вуз, в обязательном порядке проходит экспертизу и признаются соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), при этом для онлайн-курсов, например, по математике, литературе или истории, такая процедура до сих пор не предусмотрена."Это не имеет никакого отношения к просветительской деятельности. Сегодня просветительская деятельность законом отрегулирована. Это совсем другая история", - пояснил он.Также парламентарий уточнил, что в случае с блогерами это будет касаться только тех, кто "берет на себя функции преподавателя или учителя"."Если блогер сделал, например, курс по математике, то он (курс) должен соответствовать государственному образовательному стандарту. Пользователь должен быть уверен в качестве и соответствии предлагаемого материала. Если блогер просто рассказывает о великих математиках, то и ладно", - добавил он.Хинштейн подчеркнул, что это не значит, что образовательные онлайн-курсы нужно блокировать и запрещать, это значит, что их нужно верифицировать.
https://ria.ru/20210921/kursy-1751064063.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, россия
16:12 06.10.2021
 
Хинштейн предложил верифицировать образовательные онлайн-курсы

Депутат Хинштейн считает необходимым верифицировать образовательные онлайн-курсы

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Образовательные онлайн-курсы нужно верифицировать, депутаты уже нового созыва Госдумы планируют детально рассмотреть этот вопрос, заявил РИА Новости глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (фракция "Единая Россия").
"Речь идет именно об онлайн-образовательных курсах или программах, которые совпадают с существующими реализуемыми сегодня государственными программами в средних образовательных учреждениях, средних-специальных или высших. Мне кажется, они должны быть верифицированы. Более детально эти процессы мы будем уже обсуждать в новом созыве Госдумы с участием профессионального, экспертного сообщества и заинтересованных ведомств, в первую очередь министерством просвещения. Безусловно, если эту ситуацию менять, то потребуются поправки в закон", - рассказал Хинштейн.
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Сегодня, по его словам, любой учебник или пособие, которые поступают в школу, техникум или вуз, в обязательном порядке проходит экспертизу и признаются соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), при этом для онлайн-курсов, например, по математике, литературе или истории, такая процедура до сих пор не предусмотрена.
"Это не имеет никакого отношения к просветительской деятельности. Сегодня просветительская деятельность законом отрегулирована. Это совсем другая история", - пояснил он.
Также парламентарий уточнил, что в случае с блогерами это будет касаться только тех, кто "берет на себя функции преподавателя или учителя".
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"Если блогер сделал, например, курс по математике, то он (курс) должен соответствовать государственному образовательному стандарту. Пользователь должен быть уверен в качестве и соответствии предлагаемого материала. Если блогер просто рассказывает о великих математиках, то и ладно", - добавил он.
Хинштейн подчеркнул, что это не значит, что образовательные онлайн-курсы нужно блокировать и запрещать, это значит, что их нужно верифицировать.
 
ОбществоАлександр ХинштейнГосдума РФРоссия
 
 
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