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Московскую студентку обманом заставили оголиться на "кастинге" для клипа
Московскую студентку обманом заставили оголиться на "кастинге" для клипа - РИА Новости, 06.10.2021
Московскую студентку обманом заставили оголиться на "кастинге" для клипа
Московскую студентку обманом убедили оголиться на "кастинге" для клипа, а затем, шантажируя этим видео, выудили у нее 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:14
2021-10-06T13:14
общество
технологии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московскую студентку обманом убедили оголиться на "кастинге" для клипа, а затем, шантажируя этим видео, выудили у нее 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Девушка-первокурсница из Московского государственного института культуры (МГИК) увидела в мессенджере Telegram объявление с предложением сняться в клипе. Она отправила заявку на указанную почту, а позже созвонилась с "помощником режиссера" в Skype", - сказал собеседник агентства.Мужчина попросил девушку показать на камеру паспорт, чтобы убедиться, что ей есть 18 лет, после чего потребовал снять верхнюю одежду и лифчик. Она согласилась. Ей пообещали перезвонить.Спустя некоторое время первокурснице в социальной сети написала неизвестная, показав скриншоты из того самого "кастинга" в Skype, и потребовала перевести ей 10 тысяч рублей за непубликацию фото. Студентка это сделала, после чего обратилась в полицию, пока по данному происшествию проводится проверка.В объявлении о кастинге, которое удалось найти агентству, искали девушку в возрасте от 18 до 24 лет "с красивой фигурой", обещали 30 тысяч рублей, а также оплатить транспорт и билет. Объявление могло заинтересовать и из-за адреса почты, намекавшего на рэпера Моргенштерна: morgenklip@mail.ru.Собеседник уточнил, что все произошло еще в середине сентября, а вот к правоохранителям девушка пошла на днях.
https://ria.ru/20211006/moshenniki-1753299794.html
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общество, технологии, skype
13:14 06.10.2021
 
Московскую студентку обманом заставили оголиться на "кастинге" для клипа

Московскую первокурсницу МГИК обманом заставили оголиться на "кастинге" для клипа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московскую студентку обманом убедили оголиться на "кастинге" для клипа, а затем, шантажируя этим видео, выудили у нее 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девушка-первокурсница из Московского государственного института культуры (МГИК) увидела в мессенджере Telegram объявление с предложением сняться в клипе. Она отправила заявку на указанную почту, а позже созвонилась с "помощником режиссера" в Skype", - сказал собеседник агентства.
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Мужчина попросил девушку показать на камеру паспорт, чтобы убедиться, что ей есть 18 лет, после чего потребовал снять верхнюю одежду и лифчик. Она согласилась. Ей пообещали перезвонить.
Спустя некоторое время первокурснице в социальной сети написала неизвестная, показав скриншоты из того самого "кастинга" в Skype, и потребовала перевести ей 10 тысяч рублей за непубликацию фото. Студентка это сделала, после чего обратилась в полицию, пока по данному происшествию проводится проверка.
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В объявлении о кастинге, которое удалось найти агентству, искали девушку в возрасте от 18 до 24 лет "с красивой фигурой", обещали 30 тысяч рублей, а также оплатить транспорт и билет. Объявление могло заинтересовать и из-за адреса почты, намекавшего на рэпера Моргенштерна: morgenklip@mail.ru.
Собеседник уточнил, что все произошло еще в середине сентября, а вот к правоохранителям девушка пошла на днях.
 
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