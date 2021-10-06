https://ria.ru/20211006/kapellany-1753312253.html

В России могут появиться больничные капелланы

В России могут появиться больничные капелланы - РИА Новости, 06.10.2021

В России могут появиться больничные капелланы

Правительство России готово оказывать поддержку развитию возрождающегося института больничных капелланов, заявила вице-премьер заместитель Татьяна Голикова на... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:39

религия

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правительство России готово оказывать поддержку развитию возрождающегося института больничных капелланов, заявила вице-премьер заместитель Татьяна Голикова на конференции по теме духовной помощи священников в медучреждениях."Сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения России ведется работа по развитию больничного служения. Уверена, что конференция послужит одним из важных шагов на пути становления в России института больничных капелланов. Правительство России готово оказывать этой работе всемерную поддержку", — приводит слова Голиковой пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что больничное служение сейчас активно возрождается в стране. "В наших епархиях появились специальные группы священнослужителей, которые прошли подготовку и посещали пациентов в инфекционных стационарах. Сотни православных волонтеров прошли специальные курсы и стали ухаживать за пациентами COVID-госпиталей Москвы", — сказал патриарх.

https://ria.ru/20211001/volontery-1752675198.html

россия

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия