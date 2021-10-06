https://ria.ru/20211006/kantsler-1753336017.html

В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ

В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2021

В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ

Обыски прошли в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца по подозрению в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:51

2021-10-06T14:51

2021-10-06T14:51

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австрия

себастьян курц

обыск

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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Обыски прошли в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца по подозрению в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse.По данным газеты, в среду утром в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, провели обыски у его официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.Следственные действия проходят в связи с подозрением в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии, пишет издание.Как утверждает Die Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении вышеупомянутых, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследовательницы общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, пишет газета.Как заявила в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.

https://ria.ru/20210922/kurts-1751356978.html

https://ria.ru/20210806/kurts-1744769729.html

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в мире, словения, австрия, себастьян курц, обыск