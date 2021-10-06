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В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ
В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2021
В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ
Обыски прошли в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца по подозрению в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:51
2021-10-06T14:51
в мире
словения
австрия
себастьян курц
обыск
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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Обыски прошли в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца по подозрению в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse.По данным газеты, в среду утром в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, провели обыски у его официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.Следственные действия проходят в связи с подозрением в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии, пишет издание.Как утверждает Die Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении вышеупомянутых, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследовательницы общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, пишет газета.Как заявила в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.
https://ria.ru/20210922/kurts-1751356978.html
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в мире, словения, австрия, себастьян курц, обыск
14:51 06.10.2021
 
В ведомстве федерального канцлера Австрии прошли обыски, сообщили СМИ

Die Presse: обыски прошли в ведомстве федерального канцлера Австрии Курца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Обыски прошли в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца по подозрению в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse.
По данным газеты, в среду утром в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, провели обыски у его официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.
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Следственные действия проходят в связи с подозрением в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии, пишет издание.
Как утверждает Die Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении вышеупомянутых, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследовательницы общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, пишет газета.
Как заявила в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.
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В миреСловенияАвстрияСебастьян КурцОбыск
 
 
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