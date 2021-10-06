https://ria.ru/20211006/izbienie-1753345797.html

СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии

СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии - РИА Новости, 06.10.2021

СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии

Следственные органы, детский омбудсмен и минобразования Удмуртии проверяют информацию из соцсетей о девочке, которую старшие ученицы якобы избили в салоне... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:27

2021-10-06T15:27

2021-10-06T15:27

происшествия

малопургинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 6 окт – РИА Новости. Следственные органы, детский омбудсмен и минобразования Удмуртии проверяют информацию из соцсетей о девочке, которую старшие ученицы якобы избили в салоне школьного автобуса при учительнице."Следственными органами СК России по Удмуртии организована доследственная проверка по выявленной в социальных сетях информации об инциденте в школьном автобусе. Как следует из публикации, в школьном автобусе, который доставляет детей в школу из деревни Старая Монья Малопургинского района, в присутствии сопровождающего педагога школьницы избили одну из девочек, отобрали и выкинули из автобуса ее вещи", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Отмечается, что в рамках проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям (бездействию) администрации школы.В пресс-службе главы республики журналистам сообщили, что по данной информации министерство образования и науки региона совместно с уполномоченным по правам ребенка также проводит проверку. "Она касается инцидента, который произошел в школьном автобусе между ученицей 5-го класса и ученицами 8-го класса Старомоньинской школы Малопургинского района. Все материалы будут рассмотрены и подробно изучены. Кроме того, пройдет проверка на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211006/metro-1753333783.html

малопургинский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, малопургинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия