Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/izbienie-1753345797.html
СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии
СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии - РИА Новости, 06.10.2021
СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии
Следственные органы, детский омбудсмен и минобразования Удмуртии проверяют информацию из соцсетей о девочке, которую старшие ученицы якобы избили в салоне... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:27
2021-10-06T15:27
происшествия
малопургинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
УФА, 6 окт – РИА Новости. Следственные органы, детский омбудсмен и минобразования Удмуртии проверяют информацию из соцсетей о девочке, которую старшие ученицы якобы избили в салоне школьного автобуса при учительнице."Следственными органами СК России по Удмуртии организована доследственная проверка по выявленной в социальных сетях информации об инциденте в школьном автобусе. Как следует из публикации, в школьном автобусе, который доставляет детей в школу из деревни Старая Монья Малопургинского района, в присутствии сопровождающего педагога школьницы избили одну из девочек, отобрали и выкинули из автобуса ее вещи", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Отмечается, что в рамках проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям (бездействию) администрации школы.В пресс-службе главы республики журналистам сообщили, что по данной информации министерство образования и науки региона совместно с уполномоченным по правам ребенка также проводит проверку. "Она касается инцидента, который произошел в школьном автобусе между ученицей 5-го класса и ученицами 8-го класса Старомоньинской школы Малопургинского района. Все материалы будут рассмотрены и подробно изучены. Кроме того, пройдет проверка на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211006/metro-1753333783.html
малопургинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, малопургинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:27 06.10.2021
 
СК проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии

СК проверит информацию из соцсетей об избиении девочки в школьном автобусе в Удмуртии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 6 окт – РИА Новости. Следственные органы, детский омбудсмен и минобразования Удмуртии проверяют информацию из соцсетей о девочке, которую старшие ученицы якобы избили в салоне школьного автобуса при учительнице.
"Следственными органами СК России по Удмуртии организована доследственная проверка по выявленной в социальных сетях информации об инциденте в школьном автобусе. Как следует из публикации, в школьном автобусе, который доставляет детей в школу из деревни Старая Монья Малопургинского района, в присутствии сопровождающего педагога школьницы избили одну из девочек, отобрали и выкинули из автобуса ее вещи", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Задержание избивших мужчину в московском метро
Вчера, 14:44
В Москве задержали трех подозреваемых в избиении пассажира в метро
Отмечается, что в рамках проверки следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям (бездействию) администрации школы.
В пресс-службе главы республики журналистам сообщили, что по данной информации министерство образования и науки региона совместно с уполномоченным по правам ребенка также проводит проверку. "Она касается инцидента, который произошел в школьном автобусе между ученицей 5-го класса и ученицами 8-го класса Старомоньинской школы Малопургинского района. Все материалы будут рассмотрены и подробно изучены. Кроме того, пройдет проверка на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе.
 
ПроисшествияМалопургинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния